Verstärkung fürs Trainerteam: Schweinfurt holt Reitmaier Der 39-jährige A-Lizenz-Inhaber wird ab sofort Chefcoach Christian Gmünder tatkräftig zur Seite stehen

Der 1. FC Schweinfurt 05 freut sich über Verstärkung im Trainerteam. Marc Reitmaier (39) wird ab sofort als Co-Trainer des Fußball-Regionalligisten fungieren und Cheftrainer Christian Gmünder unterstützen. Der 39 Jahre alte Reitmaier war zuletzt im Nachwuchsbereich des FC-Erzrivalen Würzburger Kickers aktiv und coachte die U15 in der Regionalliga Bayern. Davor war er fast vier Spielzeiten lang als Cheftrainer beim Bayernligisten Würzburger FV tätig. In der Saison 2017/18 und 2018/19 führte Reitmaier den WFV jeweils auf Platz drei und verpasste mit den Zellerauern damit nur knapp den Sprung in die Regionalliga. Nun soll der ausgewiesene Experte und A-Lizenz-Inhaber soll nun dabei helfen, die Schnüdel nach einem bislang enttäuschenden Saisonverlauf wieder in die Spur zu bringen.