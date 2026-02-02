Verstärkung fürs Regionalliga-Titelrennen: Haching holt Ehlich zurück Der Aufstiegsheld von 2023 ist zurück an alter Wirkungsstätte von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Im Sportpark kennt er sich bestens aus: Einen Großteil seiner bisherigen Laufbahn verbrachte Christoph Ehlich in Unterhaching. Nach zweieinhalb Jahren ist er zurück bei der SpVgg. – Foto: SpVgg Unterhaching

Verstärkung für die SpVgg Unterhaching im Titelrennen der Regionalliga Bayern: Christoph Ehlich kehrt in die Vorstadt zurück. Der frischgebackene 27-Jährige, der am heutigen Montag Geburtstag feiert, war zuletzt von 2023 bis 2025 zwei Jahre für den Drittligisten SV Sandhausen am Ball. Nach dem Abstieg der Sandhäuser in die Regionalliga trennten sich die Wege.

Der gebürtige Oberbayer aus Ebersberg wollte im Profigeschäft bleiben und spielte daher im Sommer beim FC Erzgebirge Aue vor. Eine Probewoche brach er allerdings selbst ab. Kurze Zeit später stellte sich der Linksverteidiger bei den Münchner Löwen vor, konnte allerdings den damaligen Cheftrainer Patrick Glöckner nicht überzeugen. Ein Engagement noch im Sommer ergab sich nicht und so war Ehlich zuletzt vereinslos.

Torschütze in Ansbach, April 2023: Christoph Ehlich war einer der Hachinger Aufstiegshelden. – Foto: Sven Leifer







In der Hachinger Aufstiegssaison 2022/23 war er unter Coach Sandro Wagner absoluter Stammspieler und Leistungsträger. Eine lange Eingewöhnungszeit wird Ehlich sicher nicht brauchen, war er doch vor seinem Sandhausen-Wechsel mit er Ausnahme eines kurzen Abstechers nach Rosenheim bereits seit der U14 bei den Hachingern und kehrt damit in gewohntes Umfeld zurück. Ausgestattet mit viel Drittliga-Erfahrung (85 Einsätze) soll Ehlich eine Führungsrolle für die jungen Spieler in der Truppe von Cheftrainer Sven Bender übernehmen.



"Mit Diffi kommt ein alter Bekannter zurück, der den Verein seit vielen Jahren kennt und dem Team mit seiner fußballerischen Qualität in der Rückrunde auf verschiedenen Positionen enorm weiterhelfen kann. Durch seine Hachinger Vergangenheit braucht er keine lange Eingewöhnungszeit. Wir freuen uns, dass er wieder hier ist", lässt Sportdirektor Markus Schwabl zur Rückhol-Aktion wissen.





Am vergangenen Samstag absolvierten die Hachinger unterdessen ihr drittes Vorbereitungsspiel. Gegen die Stuttgarter Kickers aus der Regionalliga Südwest setzte es zwar eine 2:3-Niederlage, aber Coach Sven Bender war nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Jungs: "Natürlich hätten wir uns ein besseres Ergebnis gewünscht, aber wir haben auf jeden Fall ein anderes Gesicht gezeigt als zuletzt."