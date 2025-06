Verstärkung fürs Mittelfeld: SV Meppen holt Lana Hubbeling

In der abgelaufenen Saison absolvierte Hubbeling alle 22 Partien in der Regionalliga West von Beginn an und gehörte damit zu den unverzichtbaren Leistungsträgerinnen ihres Teams. Der VfR SW Warbeyen sicherte sich bereits vier Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft und damit den erstmaligen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga.

Cheftrainer Thomas Pfannkuch zeigte sich erfreut über die Verpflichtung: Hubbeling bringe eine hohe Dynamik und ein ausgeprägtes Spielverständnis mit, das den Anforderungen in der zweithöchsten Spielklasse gerecht werde. Ihr Wechsel passe zur Strategie des Vereins, gezielt junge Talente mit Entwicklungspotenzial zu integrieren.