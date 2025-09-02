– Foto: Screenshot Wölfe.tv

Verstärkung für zwei Mannschaftsteile VfL Wolfsburg leiht Jenson Seelt und Adam Daghim aus – Innenverteidigung und Offensive personell ergänzt

Der VfL Wolfsburg hat sich kurz vor Ende der Transferperiode auf zwei Positionen verstärkt. Sowohl für die Abwehrreihe als auch für den Angriff wurden zwei vielversprechende Talente auf Leihbasis verpflichtet. Der niederländische Innenverteidiger Jenson Seelt kommt vom AFC Sunderland, der dänische Offensivspieler Adam Daghim wechselt vom FC Red Bull Salzburg zu den Grün-Weißen.

Mit Jenson Seelt ergänzt ein großgewachsener Defensivspieler das Aufgebot von Cheftrainer Paul Simonis. Der 1,95 Meter große Innenverteidiger wurde beim PSV Eindhoven ausgebildet und wechselte im Sommer 2023 nach England. Für Sunderland absolvierte der 22-Jährige wettbewerbsübergreifend 26 Einsätze – sowohl im Profi- als auch im U21-Bereich. Beim VfL Wolfsburg erhält der Rechtsfuß die Rückennummer 14. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz beschreibt ihn als „großgewachsenen Innenverteidiger mit Stärken mit und gegen den Ball“, und ergänzt: „Jenson bringt Erfahrung aus dem englischen Fußball mit und ist eine echte Bereicherung für unsere Defensive.“

Seelt selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin froh, nun hier in Wolfsburg zu sein. Beim VfL möchte ich meine Stärken entfalten und dem Team helfen, erfolgreich zu sein.“ Adam Daghim – hohes Tempo für die Offensive