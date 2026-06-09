Verstärkung für VfR Hausen 2

Emre Bayram, Frank Nothstein (Sportliche Leitung)

Der 24-jährige Außenverteidiger ist der Cousin der Brüder Erdem und Ibrahim Bayram, welche ebenfalls zur neuen Saison zum VfR wechseln.

Vom SV Jechtingen kommt Emre Bayram an die Möhlin.

Im März 2020 wechselte der Rechtsfuß in den Aktivenbereich zum FC Español Karlsruhe in die Landesliga Mittelbaden.

Emre spielte seine komplette Juniorenzeit im Raum Karlsruhe bei der SpVgg 1910 Durlach-Aue.

Später zog er nach Breisach und schloss sich in der Saison 2021/2022 dem FC Vogtsburg an. Anschließend wechselte der Fenerbahçe-Fan zum SV Jechtingen, wo er von Sommer 2022 bis Sommer 2026 vier Spielzeiten aktiv war.

In diesen fünf Saisons absolvierte Emre Bayram 82 Spiele, erzielte dabei 10 Tore und gab 14 Assists.

Emre geht mit großer Vorfreude an diese neue und interessante Aufgabe heran.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)