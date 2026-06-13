Verstärkung für unsere 2. Mannschaft gesucht 💙💛

Die 2. Mannschaft der SGP Oberlohberg sucht Verstärkung für die kommende Saison in der Kreisliga C! 🔥

⚽ DEIN NEUES TEAM IN OBERLOHBERG SCHREIBT DIE ERFOLGSSTORY WEITER! ⚽

Hinter uns liegt eine starke Rückrunde! Wir haben die letzte Saison mit 31 Punkten auf Platz 12 beendet – und das mit einem bärenstarken Endspurt von 3 Siegen in Folge! 🏆 Diesen Aufwärtstrend wollen wir jetzt nutzen, um den nächsten Schritt zu machen. Unser klares Ziel für die neue Saison: Den Kader qualitativ erweitern und das obere Tabellendrittel angreifen! 📈

Wo wir herkommen & wo wir hinwollen:

👉 Was dich bei der SGP erwartet:

Perfekte Bedingungen: Ein top gepflegter, satter Naturrasen, auf dem das Kicken einfach Bock macht. 🌱

Familiäre Einheit: Bei uns steht der Zusammenhalt und der Spaß an erster Stelle – auf und neben dem Platz! 🍻🍻

Echte Perspektive: Unsere 1. Mannschaft greift gerade mit einer neuen Struktur in der Kreisliga B oben an. Bei uns in der Zwoten hast du die perfekte Chance, dich durch gute Leistungen für das B-Liga-Team zu empfehlen! 🚀

💪 Wen wir suchen:

Du bist motiviert, hast Bock auf eine geile Truppe, willst dich sportlich weiterentwickeln und bringst den nötigen Teamgeist mit? Egal ob erfahrener Kreisliga-Zocker oder hungriger Neuzugang – du bist herzlich willkommen!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann zöger nicht lang und melde dich direkt bei uns!

💥 Dein Ansprechpartner:

👤 Tobias Hallay

📞 Mobil: +49 177 3999913 (Anruf oder WhatsApp)

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