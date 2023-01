Verstärkung für SuSa: Hoffen auf Zwafing-Tore für Klassenerhalt

Fußball-Kreisligist SV Suddendorf-Samern feilt weiter daran, dem Abstieg zu entgehen. Der Tabellenvorletzte hat sich für den zweiten Saisonteil die Dienste von Daniel Zwafing gesichert. Wie Heino Bergjan aus dem Abteilungsvorstand mitteilte, schlüpft der 26 Jahre alte Angreifer ins SuSa-Trikot, nachdem er das letzte halbe Jahr eine Pause eingelegt hat. Zwafing ist bereits die zweite Verstärkung für die Rückrunde, nachdem Bergjan Anfang November die Rückkehr von Mittelfeldspieler Lukas van der Veen vermeldet hatte, der im Sommer Richtung Münster abgewandert war. Und auch für die nächste Saison steht bereits ein Zugang fest, der ein alter Bekannter ist: Ole Schevel, der im Sommer zum SV Bad Bentheim gewechselt ist, kehrt vom Bezirksligisten zu seinem Heimatverein zurück.

Mit Daniel Zwafing steht Patrik Sackbrook, der mit seinem Trainerstab bereits für nächste Saison zugesagt hat und in sein fünftes Jahr als SuSa-Coach geht, ein ehemaliger Schützling zur Verfügung, den er einst im Nachwuchs beim TuS Gildehaus unter seinen Fittichen hatte. Der Stürmer empfahl sich mit seiner Treffsicherheit für einen Wechsel zu SuS Neuenkirchen in die Westfalenliga, kehrte später zu seinem Heimatverein zurück. Mittlerweile wohnt er in Suddendorf und hat SuSa laut Bergjan erst einmal bis zum Sommer seine Zusage gegeben.

„So ein treffsicherer Stürmer kann für uns von großem Wert sein, um den Klassenerhalt zu schaffen“, hofft Bergjan, dass Zwafing seinen Teil dazu beiträgt, die Misere in der Offensive zu beheben: SuSa hat in 15 Spielen erst 15 Tore erzielt – so wenig wie kein anderer Kreisligist. Ab 5. März geht es wieder los; dann ist der SV Bad Bentheim II zu Gast in Suddendorf.