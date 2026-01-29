 2026-01-27T15:58:05.997Z

Transfers

Verstärkung für Regensdorf - Wädenswil legt nach

Winter-Transferübersicht: 2. Liga, Gruppe 1

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 1 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC Adliswil
Trainer: Ilir Buqaj
Zugänge:
Abgänge:

FC Einsiedeln
Trainer: Luca Corrado
Zugänge:
Abgänge:

  • Einen Fehler entdeckt? Oder Du willst uns Eure Kader- resp. Transferübersicht zustellen? Schicke ein E-Mail an zuerich@fupa.net.

FC Horgen
Trainer: Bastri Selishta
Zugänge: Muhamed Ibrahimi (FC Kilchberg-Rüschlikon), Victor De la Rosa Almanzar (FC Dübendorf)
Abgänge:

FC Oetwil-Geroldswil
Trainer: Leonel Romero
Zugänge:
Abgänge: Can Bozkir (FC Töss), Leon Can Bianchini (Pause), Anthony Gullo (FC Regensdorf), Ricardo Okouagbe (FC Regensdorf)

FC Red Star Zürich II
Trainer: Laszlo Szijjarto
Zugänge:
Abgänge: Andri Schärer (FC Wädenswil)

FC Regensdorf
Trainer: Beat Studer
Zugänge: Anthony Gullo (FC Oetwil-Geroldswil), Ricardo Okouagbe (FC Oetwil-Geroldswil)
Abgänge:

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Zweitliga-Gruppe 1 getätigt

FC Unterstrass
Trainer: Shaady Hasan
Zugänge: Roberto Bucassa (FC Unterstrass II), Erion Xhinovci (FC Unterstrass II), Maximilian Maier (zuletzt SV Weil am Rhein/GER)
Abgänge: Zein Al Temimi (FC Zürich-Affoltern), Matheus Schöllkopf (SV Schaffhausen), Marcel Huber (FC Wetzikon)

FC Urdorf
Trainer: Manuel Leite Correia
Zugänge:
Abgänge:

FC Wädenswil
Trainer: Francesco Pappone
Zugänge: Andri Schärer (FC Red Star Zürich II), Ante Bugarin (FC Wädenswil Junioren), Matteo Martin (FC Wädenswil Junioren), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Freienbach)
Abgänge: Robin Betschart (?), Raphael Läubli (?)

FC Wiedikon
Trainer: Marco Suppa
Zugänge: Leon Sopi (SC Siebnen)
Abgänge: Lucas Ribeiro (FC Wiedikon II), Benjamin Sabani (FC Wettswil-Bonstetten II)

FC Wollishofen
Trainer: Enis Ljatifi
Zugänge:
Abgänge:

SC YF Juventus II
Trainer: Piero Bauert
Zugänge:
Abgänge:

SV Höngg II
Trainer: Danilo Infante
Zugänge:
Abgänge: Renat Amdiy (FC Bassersdorf)

SV Rümlang
Trainer: Getoar Sallauka
Zugänge:
Abgänge: Enis Thaqi (FC Dietikon II)

