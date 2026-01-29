Verstärkung für Regensdorf - Wädenswil legt nach

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 1 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
FC Adliswil
Trainer: Ilir Buqaj
Zugänge:
Abgänge:
FC Horgen
Trainer: Bastri Selishta
Zugänge: Muhamed Ibrahimi (FC Kilchberg-Rüschlikon), Victor De la Rosa Almanzar (FC Dübendorf)
Abgänge:
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Zweitliga-Gruppe 1 getätigt
FC Unterstrass
Trainer: Shaady Hasan
Zugänge: Roberto Bucassa (FC Unterstrass II), Erion Xhinovci (FC Unterstrass II), Maximilian Maier (zuletzt SV Weil am Rhein/GER)
Abgänge: Zein Al Temimi (FC Zürich-Affoltern), Matheus Schöllkopf (SV Schaffhausen), Marcel Huber (FC Wetzikon)
FC Urdorf
Trainer: Manuel Leite Correia
Zugänge:
Abgänge:
FC Wädenswil
Trainer: Francesco Pappone
Zugänge: Andri Schärer (FC Red Star Zürich II), Ante Bugarin (FC Wädenswil Junioren), Matteo Martin (FC Wädenswil Junioren), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Freienbach)
Abgänge: Robin Betschart (?), Raphael Läubli (?)
FC Wiedikon
Trainer: Marco Suppa
Zugänge: Leon Sopi (SC Siebnen)
Abgänge: Lucas Ribeiro (FC Wiedikon II), Benjamin Sabani (FC Wettswil-Bonstetten II)
FC Wollishofen
Trainer: Enis Ljatifi
Zugänge:
Abgänge:
SC YF Juventus II
Trainer: Piero Bauert
Zugänge:
Abgänge:
SV Höngg II
Trainer: Danilo Infante
Zugänge:
Abgänge: Renat Amdiy (FC Bassersdorf)
SV Rümlang
Trainer: Getoar Sallauka
Zugänge:
Abgänge: Enis Thaqi (FC Dietikon II)
