Verstärkung für "Projekt Klassenerhalt"

Nach dem langersehnten Aufstieg der Aschenauer in die Kreisklasse Regen, musste man in der Hinrunde und auch in der angefangenen Rückrunde feststellen, dass man hier anderen Kalibern an Fußballern gegenübersteht. Zwei Unentschieden, fünf Siege und acht Niederlagen entsprechen nicht gerade den Vorstellungen der Mannschaft. Auch das Trainierteam Retzer, Dik und Stockinger hatte sich etwas mehr versprochen. Trotz allem ist man in Sachen Klassenerhalt immer noch voll im Soll und hat alles in eigener Hand.

Aktuell belegt der TSV mit 17 Punkten Tabellenplatz 10, allerdings hat man noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Leider spiegelt diese Position nicht die Qualität der Mannschaft wider, die besser dastehen würde, hätte man manche Spiele konzentriert zu Ende gespielt. Alle Niederlagen waren am Ende verdient, aber man hätte hier auch zählbares mitnehmen können. Der Ausfall vom starken linken Außenverteidiger Haslbeck Leon seit September und Mittelfeldmann Fischer Jonas hat die Mannschaft extrem geschwächt und konnte nur bedingt kompensiert werden. Letzterer konnte in den letzten Tagen zumindest das Mannschaftstraining wieder aufnehmen, für Haslbeck ist die Saison bereits zu Ende. Umso erfreulicher ist es, dass der erste Wintertransfer in trockenen Tüchern ist. Erlis Skenderaj hat sich dazu bereiterklärt den TSV zu unterstützen und ist ab sofort auch spielberechtigt. Der 20-Jährige war zuletzt beim Landesligaverein Osterhofen im Kader, konnte dort aber wegen einer Verletzung nicht aktiv mitwirken. Über Carsten Stockinger, der Ihn aktuell in jedem Training individuell betreut und aufbaut, hat es den ehemaligen U19 Landesligaspieler (Spvgg Deggendorf) zu uns getrieben. Die ersten Einheiten waren vielversprechend, jedoch möchte man nichts überstürzen, so dass der erste Einsatz wohl erst im neuen Jahr zustande kommen wird.