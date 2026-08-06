Verstärkung für Hartberg: Chilohem Onuoha kommt samt Kaufoption

– Foto: TSV Egger Glas Hartberg

Der 21-jährige Deutsche ist offensiv variabel einsetzbar. Der 1,88 m große Stürmer spielte in seiner Jugend u. a. für Hertha BSC Berlin und RB Leipzig. Für den deutschen Drittligisten SC Verl absolvierte Onuoha 33 Spiele und sorgte dabei für 11 Scorerpunkte.

Chilohem Onuoha: „Ich freue mich sehr, hier beim TSV Hartberg zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Coach, der mir eine klare Vision für diese Saison vermittelt hat. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit zu bekommen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und mich sportlich sowie persönlich weiterzuentwickeln.“

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den nächsten Neuzugang: „Mit Chilo bekommen wir einen Offensivspieler, der beidfüßig ist und sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sowie in der Halbspur zurechtfindet. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen, zuletzt in Portugal aber leider nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich erhofft hat. Mit ihm gewinnen wir einen sehr interessanten Spieler, der uns in der Offensive viele neue Möglichkeiten gibt.“