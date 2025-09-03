Verstärkung für Hannovers U23

Die U23 von Hannover 96 hat kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einmal personell nachgelegt: Tim van den Heuvel, 20 Jahre alter Mittelfeldspieler und niederländischer Juniorennationalspieler, wechselt von PSV Eindhoven II in die Regionalliga Nord.

U23-Cheftrainer Daniel Stendel freut sich über die Neuverpflichtung: „Tim zeichnet sich durch seine Physis und seine Spielübersicht aus. Mit seinem starken linken Fuß kann er für Torgefahr sorgen. Er hat das Potenzial, unserer Mannschaft in beiden Spielrichtungen gute Impulse zu geben.“

Chefscout Max Lüftl lobte die Variabilität des Neuzugangs: „Tim ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, spielte aber auch schon als Innen- oder Linksverteidiger. Er ist ein Spieler mit Perspektive – so wie es alle in unserer U23 sind.“