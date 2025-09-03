Verstärkung für Hannovers U23

Die U23 von Hannover 96 hat kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einmal personell nachgelegt: Tim van den Heuvel, 20 Jahre alter Mittelfeldspieler und niederländischer Juniorennationalspieler, wechselt von PSV Eindhoven II in die Regionalliga Nord.
U23-Cheftrainer Daniel Stendel freut sich über die Neuverpflichtung: „Tim zeichnet sich durch seine Physis und seine Spielübersicht aus. Mit seinem starken linken Fuß kann er für Torgefahr sorgen. Er hat das Potenzial, unserer Mannschaft in beiden Spielrichtungen gute Impulse zu geben.“
Chefscout Max Lüftl lobte die Variabilität des Neuzugangs: „Tim ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, spielte aber auch schon als Innen- oder Linksverteidiger. Er ist ein Spieler mit Perspektive – so wie es alle in unserer U23 sind.“
Van den Heuvel durchlief über zwölf Jahre sämtliche Jugendteams der PSV Eindhoven und sammelte bereits wertvolle Spielpraxis auf Profiebene: 55 Einsätze in der zweiten niederländischen Liga, dazu drei Tore und vier Assists für Jong PSV.
Auch auf internationaler Bühne bringt der 1,83 Meter große Linksfuß Erfahrung mit: In den niederländischen Juniorenteams U17, U18 und U19 absolvierte er 20 Länderspiele.
Van den Heuvel ist bereits der achte externe Neuzugang für die U23 in dieser Saison. Das Team rangiert nach sieben Spieltagen mit zwölf Punkten auf Rang sechs der Regionalliga Nord.