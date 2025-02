Verstärkung für Dietikon - grosser Umbruch in Rotkreuz

Meldet uns Eure Transfers und/oder Kaderlisten (inklusive Fotos) jederzeit an zuerich@fupa.net



FC Black Stars Basel

Trainer: Matthias Mäder

Zugänge: Samuel Tomeo (Grasshopper Club Zürich II), Eron Xheladini (SC Dornach), Sven Bugmann (Thun Berner Oberland II), Luca Ingold (Pause), Eldi Selimi (FC Concordia Basel Nachwuchs), Atdhe Rashiti (FK Kukësi/ALB), Robin Gaida (TSV Nettelrede),

Abgänge: Dilhan Karabacak (AS Alkirch/FR), Kasim Kirilmaz (AS Alkirch/FR), Erik Rieser (FC Black Stars Basel II), Felix Löpfe (SV Muttenz)

Diese Zu- und Abgänge tätigten die Klubs im Sommer



FC Concordia Basel

Trainer: Samir Tabakovic

Zugänge: Leandro Rosamilia (Grasshopper Club Zürich U19), Miroljub Obradovic (FC Winterthur II)

Abgänge: Christian D Avolio (VfR Kleinhüningen)



FC Courtételle

Trainer: Francois Marque

Zugänge: Eliott Periat (SR Delémont), Steve Antunes Coelho (SR Delémont), Quentin Specker (FC Haute-Ajoie)

Abgänge: Jovan Eric (FC Trimbach)



FC Dietikon

Trainer: Daniel Tarone

Zugänge: Abel Yosief (FC Kickers Luzern), Dragos-Marian Mucuta (FC Köniz), Biyarrit Luisoni (Grasshopper Club Zürich II), Nicolas Simon Mbazoa (FC Red Star Zürich), Tyron Manu Gyamenah (TSG Neustrelitz), Zoumana Sangare (Zuletzt Palmese/ITA)

Abgänge: Mohamed Akessi (?), Thibault Francois Herve Lancry (FC Bassecourt), Marvin Assane (FC Rotkreuz), Adonit Fetaj (FC Erlinsbach)



FC Langenthal

Trainer: Maurizio Jacobacci

Zugänge: Zemerart Lekaj (FC Bulle), Jean-Paul N Djoli (CF Badalona Futur/SPA), Nico Weibel (Thun Berner Oberland U19)

Abgänge: Florentino Da Silva (Ethnikos Assias/ZYP), Michel Lässer (FC Rothrist), Noel Anderegg (FC Härkingen)



FC Münsingen

Trainer: Daniel Klossner

Zugänge: Till Mühlethaler (FC Lerchenfeld), Kai Sebastian Knuchel (USA)

Abgänge: Julien Zwahlen (FC Köniz)



FC Prishtina Bern

Trainer: Ervin Gashi

Zugänge: Yessin Sdiri (FC Köniz), Fabian Lokaj (FC Muri-Gümligen), Abdullahi Hassan (FC Grenchen 15), Premtim Gashi (FC Bulle)

Abgänge: Simeone Kleiner (AS Italiana), Plator Qallakaj (FC Herzogenbuchsee), Gianluca Romano (FC Bosporus), Jetmir Morina (FC Herzogenbuchsee), Dardan Mehmeti (SCI Esperia 1927), Erblin Shaqiri (FC Grenchen 15), Shkumbin Ramadani (FC Besa Biel/Bienne), Jon Vula (FC Bosporus), Gabriel Lauper (FC Köniz), Robin Ucar (FC Köniz)



FC Rotkreuz

Trainer: Dariusz Skrzypczak, Davide Palatucci

Zugänge: Gentrim Uka (SC Cham), Labinot Haziri (FC Ibach), Marvin Assane (FC Dietikon), Jeffry Kiabonga Kikanda (zuletzt FC Bulle), Albin Sadrijaj (FC Baden), Aleksandar Pavlovic (Thun Berner Oberland II), Dennis Boakye (FC Freienbach), Ronaldo Itoko Bondoy (Zürich City SC), Christoffer Bopp (Grasshopper Club Zürich U19), Philipp Thomas Jauch (USA), Mavungu William Ndualu Ngangu Pahama (zuletzt Ginosa/ITA), Luka Pavlovic (FC Wohlen Nachwuchs)

Abgänge: Joel Stephan (FC Emmenbrücke), Augustin Tanushaj (FC Emmenbrücke), Luca Keller (FC Emmenbrücke), Alban Selmanaj (FC Rothrist), Erti Emini (FC Emmenbrücke), Bojan Malbasic (FC Emmenbrücke), Stefano Geri (FC Emmenbrücke), Lazar Markovic (FC Ibach), Ruben Diogo Silva De Sousa (Zürich City SC), Shayan Maroufi (?), Davide Palatucci (Spielertrainer FC Rotkreuz II)



FC Schötz

Trainer: Roger Felber

Zugänge: Abraham Yeboah Boateng (zuletzt VFC Plauen/GER), Berzan Polat (SC Cham)

Abgänge: Gilles Gauchat (FC Wohlen), Imad El Moussaid (Frankreich)



FC Solothurn

Trainer: Gilles Yapi-Yapo

Zugänge: Adijan Keranovic (FC Tuggen)

Abgänge: Reda Taqtak (BSC Old Boys), Ibrahim Yimga (FC Köniz), Philipp Breu (FC Gerlafingen)



Thun Berner Oberland II

Trainer: Stipe Matic

Zugänge: Jon Art Idrizi (FC Dürrenast)

Abgänge: Sven Bugmann (FC Black Stars Basel), Aleksandar Pavlovic (FC Rotkreuz), Enis Asani (SC Gjilani), Diego Rhein (FC Baden), Viktor Pajic (USV Eschen-Mauren)



FC Wohlen

Trainer: Fabrício Nogueira Nascimento

Zugänge: Gilles Gauchat (FC Schötz), Claudio Thalmann (zuletzt FC Freienbach), Noah Micha Boakye (FC Wettswil-Bonstetten), Sebastian Barrera (FC Thun Berner Oberland Nachwuchs), Dramane Sissoko (SR Delémont), René Baumanis (Leevon PPK/LET), Amr Khaled (FC Aarau)

Abgänge: Andres Alejandro Sandoval Murillo (FC Pratteln), Leart Haliti (?), Goran Karanovic (Rücktritt), Nathan Kisisa Kahumba (FC Grand-Saconnex), Sangoné Sarr (FC Locarno)



Grasshopper Club Zürich II

Trainer: Nikola Marunic

Zugänge: Demis Fiechter (FC Luzern II)

Abgänge: Florian Hoxha (FC Schaffhausen), Théo Ndicka (FK Oleksandriya), Kademain Yao (SC YF Juventus), Samuel Tomeo (FC Black Stars Basel), Biyarrit Luisoni (FC Dietikon)



SV Muttenz

Trainer: Peter Schädler

Zugänge: Felix Löpfe (FC Black Stars Basel)

Abgänge: Yasin Uzakgider (FC Reinach), Berkay Isiklar (SC Dornach)