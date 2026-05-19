Verstärkung für die Zentrale: ASC verpflichtet Routinier aus Ahlen

– Foto: ASC 09 Dortmund

Der 30-jährige Marius Müller wechselt innerhalb der Oberliga Westfalen vom abstiegsgefährdeten Rot Weiss Ahlen zum Spitzenteam ASC 09 Dortmund. Zuvor war der Mittelfeld-Routinier viele Jahre beim TuS Ennepetal im westfälischen Amateuroberhaus aktiv.

„Wenn ein Spieler wie Marius auf dem Markt ist, ist selbstverständlich, dass wir uns mit ihm beschäftigen“, so Dennis Hübner, sportlicher Leiter der Aplerbecker. „Er ist genau der Spieler, den wir gesucht haben. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Führungsstärke wird er unser Spiel noch weiter bringen.“

„Die Gespräche zwischen Marius und dem neuen Trainerteam um Magnus Niemöller waren sehr positiv und wir konnten uns schnell einigen. Wir freuen uns sehr, dass Marius sich für uns entschieden hat“, so Hübner.