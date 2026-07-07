Verstärkung für die Offensive: SSV Jahn leiht Marco Wörner aus

Mit Wörner gewinnen die Oberpfälzer ein hochinteressantes Talent für die Offensive, das auf dem Platz sehr flexibel einsetzbar ist. „Marco kann sowohl im Zentrum als auch auf den Halbpositionen spielen“, freut sich Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer über den geglückten Transfer. Schmalhofer bescheinigt dem Neuzugang eine hohe Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr. „Er wird unserem Spiel mit seinem Tiefgang und seiner Flexibilität weitere Elemente geben.“
Seine fußballerischen Wurzeln hat der gebürtige Offensivmann im Breisgau: Von 2015 bis 2025 durchlief Wörner die renommierte Nachwuchsakademie des SC Freiburg, ehe er sich dem SC Paderborn anschloss. Für die Ostwestfalen kam er in der vergangenen Saison auf vier Einsätze in der 2. Bundesliga sowie ein Spiel im DFB-Pokal gegen den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen.
Dass er in der 3. Liga sofort einschlagen kann, bewies Wörner in der letztjährigen Rückrunde: Als Leihspieler beim SC Verl sammelte er in 20 Partien beachtliche zehn Scorerpunkte (vier Tore, sechs Vorlagen).
Der Offensivspieler freut sich nun auf das Jahr in Regensburg und will in der kommenden Spielzeit auf Drittliga- Niveau viel Spielpraxis sammeln: „Ich hatte von Beginn an einen sehr guten Eindruck und mit den Verantwortlichen des Jahn gute Gespräche. In diesem Umfeld wie hier in Regensburg kann ich gezielt an meinen Stärken und Schwächen arbeiten. Jetzt gilt es die Mannschaft schnell kennenzulernen, mich zu integrieren und dann Vollgas zu geben, um eine erfolgreiche Drittliga-Saison mit dem SSV Jahn zu spielen.“