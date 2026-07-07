Verstärkung für die Offensive: SSV Jahn leiht Marco Wörner aus Regensburg – Der Kader des SSV Jahn Regensburg für die kommende Drittliga-Spielzeit 2026/27 nimmt weiter Formen an. Wie der Verein am heutigen Dienstag bekannt gab, wechselt Offensivspieler Marco Wörner an die Donau. Der 21-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07. von SSV Jahn Regensburg · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser

Neuzugang für die Jahnelf: Offensivallrounder Marco Wörner (21) wechselt für die Saison 2026/27 auf Leihbasis vom SC Paderborn 07 zum SSV Jahn Regensburg. – Foto: SSV Jahn Regensburg

Mit Wörner gewinnen die Oberpfälzer ein hochinteressantes Talent für die Offensive, das auf dem Platz sehr flexibel einsetzbar ist. „Marco kann sowohl im Zentrum als auch auf den Halbpositionen spielen“, freut sich Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer über den geglückten Transfer. Schmalhofer bescheinigt dem Neuzugang eine hohe Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr. „Er wird unserem Spiel mit seinem Tiefgang und seiner Flexibilität weitere Elemente geben.“

Seine fußballerischen Wurzeln hat der gebürtige Offensivmann im Breisgau: Von 2015 bis 2025 durchlief Wörner die renommierte Nachwuchsakademie des SC Freiburg, ehe er sich dem SC Paderborn anschloss. Für die Ostwestfalen kam er in der vergangenen Saison auf vier Einsätze in der 2. Bundesliga sowie ein Spiel im DFB-Pokal gegen den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen. Dass er in der 3. Liga sofort einschlagen kann, bewies Wörner in der letztjährigen Rückrunde: Als Leihspieler beim SC Verl sammelte er in 20 Partien beachtliche zehn Scorerpunkte (vier Tore, sechs Vorlagen).