Mit neun Treffern in 23 Einsätzen gehört Simon Punke (zusammen mit Floris Klümper) nach Lucas Abel zum zweit besten Offensivmann beim TSV. In der aktuellen Saison zeigte Punke abermals sein Können und ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus Großenkneten. Um so glücklicher zeigen sich nun die Verantwortlichen des SV Altenoythe, dass sie sich die Dienste des 23-Jährigen sichern konnten. Vor seiner Zeit bei Großenkneten spielte der Neuzugang jahrelang beim TV Munderloh. Seit der Saison 2023/24 machte Punke dann beim TSV Großenkneten auf sich aufmerksam, um nun den nächsten Schritt in Altenoythe zu wagen. In welcher Liga er dann seine erste Saison beim neuen Verein bestreiten wird, bleibt abzuwarten. Aktuell steht der SVA sechs Punkte hinter Tabellenführer Lohne und hat somit nach wie vor realistische Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga.