Verstärkung für die Offensive: Schalding angelt sich Vincent Ketzer

Der SV Schalding-Heining hat sich die Dienste von Vincent Ketzer gesichert, der im Juni seinen eigentlich bis 2026 laufenden Vertrag bei der SpVgg Hankofen-Hailing im beiderseitigen Einvernehmen mit dem Regionalligisten aufgelöst hatte. Der Deggendorfer, der unter anderem in seiner Nachwuchszeit bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet wurde, war in der Saison 2023/2024 Profi bei der SpVgg Bayreuth und absolvierte für den oberfränkischen Traditionsverein immerhin 28 Viertligaspiele. Insgesamt hat der offensive Außenbahnspieler in der höchsten Amateurklasse 82 Einsätze bestritten, bei denen er 16 Scorer-Punkte (sieben Tore, neun Vorlagen) verbuchen konnte.

"Wir sind mit Vincent schon einige Zeit in Kontakt und freuen uns, dass er sich jetzt für uns entschieden hat. Aufgrund einiger Verletzungen, längerer Ausfälle, und des von Haus aus nicht sehr großen Kaders, mussten wir noch einmal tätig werden. Vincent bringt trotz seiner jungen 23 Jahren schon einiges an Erfahrung mit und wird uns auf alle Fälle von Anfang an weiterhelfen“, freut sich Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs.







Vincent Ketzer, der sich vertraglich bis zum 30. Juni 2027 an die Grün-Weißen gebunden hat, hofft auf eine gute Zeit am Reuthinger Weg: "Danke an die Verantwortlichen von Schalding, dass der Wechsel letzten Endes doch noch so reibungslos geklappt hat, nachdem wir seit Juni ständig in Kontakt waren. Ich freue mich jetzt auf die neue Aufgabe, dass ich endlich wieder auf dem Platz stehen darf und auf eine erfolgreiche Zukunft hier beim SV Schalding-Heining."







Der Neuzugang wird bereits im Auswärtsspiel am Mittwochabend beim TSV 1860 München II im Kader stehen. Beim noch ungeschlagenen Tabellenzweiten stehen die Niederbayern vor einer hohen Auswärtshürde und schon ein Punktgewinn wäre für die Schützlinge von Stefan Köck und Josef Holler als Erfolg zu werten.

