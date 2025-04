Verstärkung für die Offensive: Salzweg angelt sich Stadler

"Wir arbeiten sehr intensiv am Kader für die neue Saison“, sagt Andreas Dichtleder. Der sportliche Leiter gibt einen Eiblick in den aktuellen Stand der Planungen: "Unsere Mannschaft bleibt zusammen, sod ass wir uns nur punktuell verstärken wollen.“



Mit Innenverteidiger Sigi Wilhelm kommt ein bereits höherklassig erprobter Defensivspezialist als spielender Assistenzcoach von Trainer Julian Blöchl zum FCS. Nun kommt auch in der Offensive Bewegung in die Kaderplanung: Timo Stadler wechselt zur Saison 2025/2026 die Farben und möchte nach einem überstandenen Achillessehnenriss für entscheidende Tore sorgen. "Wir waren uns schnell einig. Es spielen einige ehemalige Mannschaftskollegen aus der Schaldinger Zeit bei Salzweg. Das machte es mir einfacher. Das Team, der Trainer und das Umfeld haben mich überzeugt, es waren sehr angenehme Gespräche“, verrät Stadler.





"Wir sind uns sicher, dass Timo unsere Offensive weiter beleben wird - seine Anlagen sind hervorragend“, lobt sein zukünftiger Coach Julian Blöchl. Für die neue Saison sieht sich der FC Salzweg mit den beiden Transfers der Kader bereits gut aufgestellt, wenngleich man weiterhin aktiv bleiben möchte und weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen werden. Der Fokus gilt nun der Restrückrunde, in die Muthmann, Schröder und Kameraden nicht optimal gestartet sind. Zwei der drei Begegnungen gingen verloren, damit scheint der Meisterschaftszug abgefahren zu sein. Momentan sieht es danach aus, als ob sich die Blöch-Truppe gemeinsam mit Eberhardsberg, Schalding II und Karpfham einen Vierkampf um den Vizetitel liefern wird.