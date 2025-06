Verstärkung für die Offensive: Kelheim holt König und Riegelsberger

Mit Thomas Riegelsberger kehrt ein ehemaliger Nachwuchsspieler des Vereins zurück. "Thomas war schon in seiner Jugendzeit für uns am Ball und hat jetzt seine beiden erstsen Herrenjahre für sein Heimatverein TSV Altmannstein gekickt und für diesen viele Tore geschossen. Seine Torgefahr möchte er auch für den ATSV unter Beweisstellen. Tom bringt den notwendigen Ehrgeiz und die körperliche Voraussetzung mit, um sich in der Bezirksliga zu beweisen", meint ATSV-Fußballchef Christian Gottschalk.





Zudem konnte sich der Klub die Dienste eines ganz erfahrenen Goalgetters sichern. Der 36--jährige Stephan König ist ein Stürmer, der schon einiges in seiner Karriere erlebt hat. Im Nürnberger Raum hat er sich beim SV Seligenporten und 1. SC Feucht einen Namen gemacht. 2022 hat es den "Center" privat in die Nähe von Landshut verschlagen. Einem zweijährigen Gastspiel bei der SpVgg Landshut folgte ein Engagement als Co-Spielertrainer beim oberbayerischen Bezirksligisten SCE Freising, das allerdings vorzeitig zu Ende ging. In der Vita des Routiniers stehen unter anderem 20 Regionalliga-Einsätze (zwei Tore) sowie 73 Bayernliga-Spiele, in denen ihm 24 Treffer glückten. Hinzu kommen 183 Partien in der Landesliga, bei denen König sich 108-mal in die Torschützenliste eintragen konnte. "Vor allem durch seine Erfahrung ist Curry für unser noch junges Team sicherlich eine absolute Bereicherung", meint Gottschalk.