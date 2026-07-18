Verstärkung für die Offensive: Keanan Bennetts wechselt zum FCI

– Foto: FC Ingolstadt 04

Der in London geborene Deutsch-Engländer wurde in der renommierten Nachwuchsakademie von Tottenham Hotspur ausgebildet, ehe er 2018 zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Anschließend sammelte der flexibel einsetzbare Offensivspieler unter anderem Spielpraxis auf Leihbasis bei Ipswich Town sowie in der 2. Bundesliga für den SV Darmstadt 98 und den SV Wehen Wiesbaden. Nach einem weiteren Engagement beim österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt kehrte Bennetts im vergangenen Sommer nach England zurück und lief für Notts County auf.

Der ehemalige englische U19-Nationalspieler kann auf Einsätze in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der League One und League Two sowie im Europapokal zurückblicken. Bevorzugt auf der linken Seite zuhause, ist der 27-Jährige sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf dem Flügel oder als offensiv interpretierter Außenverteidiger einsetzbar.

Rigo Hof, Koordinator Kaderplanung und Scouting, erklärt: „Keanan bringt ein spannendes Profil mit. Er verfügt über eine sehr gute fußballerische Ausbildung, kennt sowohl den deutschen als auch den englischen Fußball und kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Mit seiner Dynamik, seiner technischen Qualität und seiner Erfahrung wird er unserem Kader zusätzliche Möglichkeiten geben.“