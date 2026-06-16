Verstärkung für die Offensive: Hutthurm verpflichtet Olariu Der landesligaerprobte Flügelstürmer wechselt von der SpVgg Osterhofen zum Bezirksligisten von Thomas Seidl · Heute, 22:35 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: 1. Vorstand Stefan Winter, Eduard Olariu, Spielertrainer Julian Liebenow – Foto: Verein

Der SV Hutthurm vermeldet die Verpflichtung von Eduard Olariu. Der offensive Außenbahnspieler wechselt zur neuen Saison vom Kreisliga-Meister SpVgg Osterhofen zu "Huading".

"Eduard kann in der Offensive sowohl auf dem Flügel als auch in der Zentrale eingesetzt werden, verfügt über ein sehr gutes Tempo und ist daher für uns eine tolle Verpflichtung. Er hat bereits bei Seebach in der Landesliga gezeigt, dass er ein sehr wichtiger Spieler sein kann und wir sind von seinen Fähigkeiten voll überzeugt. Vom ersten Gespräch weg merkte man ihm an, dass ihn die Bezirksliga reizt und wir wurden uns schnell einig“, informiert Hutthurms Vorstand und Sportlicher Leiter Stefan Winter.



Der aus Rumänien stammende Kicker hatte seine erste Station in Niederbayern beim A-Klassisten SpVgg Forsthart. Aufmerksam machte der Dribbler dann beim SV Hofkirchen auf sich. In der Spielzeit 2023/2024 erzielte Olariu für den damaligen Kreisklassenmeister in 21 Partien 19 Einschüsse und bereitete 14 weitere Treffer vor. Nach einer Landesliga-Saison beim TSV Seebach (24 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen) wechselte Olariu zur SpVgg Osterhofen, bei der er aber keine große Rolle spielte und nur sporadisch zum Einsatz kam.









Für den SV Hutthurm ist die Neuverpflichtung ein wichtiger Kader-Baustein, denn nach den Abgängen von Adrian Böck (SV Schalding-Heining) und Florian Kaltenecker (TSV Waldkirchen) bestand vor allem in der Offensive akuter Handlungsbedarf. "Zwischenzeitlich konnten wir nach den Abgängen schon die ein oder andere Neuverpflichtung präsentieren. Trotzdem werden wir aber in den nächsten Wochen die Augen weiter offen halten“, verrät Winter und schließt damit weitere Transfers keineswegs aus. Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt startet die Liebenow-Truppe mit dem Derby gegen den TSV-DJK Oberdiendorf in die Spielzeit 2026/2027.