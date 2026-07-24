Verstärkung für die Offensive des Regionalligisten Greifswalder FC

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Der Greifswalder FC treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost weiter voran. Mit Laurin Schößler wechselt ein junger, hungriger und ehrgeiziger Offensivspieler an die Ostseeküste, der die sportliche Leitung in den vergangenen Wochen nachhaltig von sich überzeugen konnte und einen langfristigen Vertrag bis 2028 erhält.

Der nächste Neuzugang des Greifswalder FC steht fest. Der im Jahr 2006 geborene Schößler war zuletzt bereits im Probetraining beim GFC zu Gast. Dabei absolvierte er unter anderem die Testspiele seit dem Auftritt in Zinnowitz und konnte das Trainerteam um Alain Karim mit seinen Qualitäten auf dem Platz für sich gewinnen. Nun erfolgt der Wechsel vom 1. FC Magdeburg II nach Greifswald.

Internationale Erfahrung in der Jugend

Das Fußballspielen erlernte Schößler zunächst bei Schwarz-Gelb und Askania Bernburg. Anschließend führte ihn sein Weg in den Nachwuchs von RasenBallsport Leipzig. Dort durchlief der Offensivakteur alle Nachwuchsmannschaften bis zur U19. Auf internationaler Bühne kam er in der UEFA Youth League zum Einsatz und absolvierte anspruchsvolle Partien gegen die Nachwuchsteams von europäischen Spitzenclubs wie Real Madrid, Juventus Turin und Inter Mailand.

Erste Spuren im Männerbereich I

m vergangenen Jahr sammelte das Talent erste Erfahrungen im Herrenbereich und lief für Magdeburg II in der Regionalliga Nordost auf. Dabei setzte er bereits ein emotionales Ausrufezeichen: Im Auswärtsspiel beim BFC Dynamo bereitete er nach seiner Einwechslung in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer vor und sicherte sich damit seinen ersten Scorerpunkt in der Liga.

Tatendrang und Vorfreude beim Neuzugang

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Laurin Schößler zu seinen Beweggründen: "Ich habe mich für den GFC entschieden, weil ich hier eine starke sportliche Perspektive sehe und überzeugt bin, dass der Verein der richtige Ort für meine weitere Entwicklung ist. Mir ist bewusst, welche Rolle ich im Team einnehmen soll, und genau diese möchte ich mit voller Leidenschaft und Verantwortung ausfüllen, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Für mich ist dieser Wechsel ein wichtiger Schritt, um mich im Männerfußball zu etablieren, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und jeden Tag besser zu werden. Ich freue mich auf die Aufgabe, auf die Fans und darauf, gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Zeit zu erleben."

Lob von der sportlichen Leitung

Auch die Verantwortlichen des GFC zeigen sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung. Sportdirektor Matthias Rahn sieht in dem Neuzugang eine ideale Ergänzung für den Kader und wird in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt zitiert: „Laurin bringt genau die Intensität und Mentalität mit, die wir für unsere Spielweise suchen. Er ist ein sehr talentierter Spieler und verfügt über viele Eigenschaften, die perfekt zu unserer Philosophie passen. Jetzt geht es darum, ihn gezielt weiterzuentwickeln und gemeinsam den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.“