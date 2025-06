Verstärkung für die Offensive

Der in Saarbrücken geborene Bambasé Conté schloss sich nach seinen fußballerischen Anfängen beim 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern noch zu Jugendzeiten der TSG Hoffenheim an. Im Kraichgau durchlief er seit 2018 alle weiteren Junioren-Stationen über die B- und A-Junioren-Bundesliga und sammelte auch erste internationale Erfahrungen mit insgesamt vier Länderspiel-Einsätzen für die deutsche U16- und U20-Nationalmannschaft. Neben 23 Regionalliga-Spielen für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim lief das Offensiv-Talent auch bei den Profis auf: Sein Debüt gab Conté am 01. November 2023 im DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund; seine Erstliga-Premiere folgte nur drei Tage später beim Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Im weiteren Saison-Verlauf kam Bambasé Conté in sechs weiteren Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Um seine Entwicklung weiter voranzutreiben und mehr Spielpraxis zu erhalten, folgte im Sommer 2024 die Leihe nach Karlsruhe. Für den KSC absolvierte der Offensivspieler vergangene Saison 29 Pflichtspiele und kam dabei auf acht Torbeteiligungen.

„Bamba ist sehr ballsicher, technisch versiert und dennoch stabil im Duell. Er wird mit seiner dynamischen und intelligenten Spielweise zum Erfolg der Mannschaft beitragen“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Bambasé Conté ergänzt: „Die Art und Weise, wie die SVE auftritt, hat mir direkt gefallen. Es ist ein dynamischer Verein, der sportlich mit Kreativität, Mut und mit viel Spielfreude aufgefallen ist. Das passt perfekt. Ich freue mich darauf, in meine Heimat zurückzukehren, auf das Team, die Saison und die Zeit hier in Elversberg.“