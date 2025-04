Verstärkung für die Offensive

Der SV Gelb Weiß Hamborn hat die ersten Spieler nach dem direkten Wiederaufstieg verpflichtet: Fatih Cevikol und Yusuf Cemal Cicekdal wechseln von SV Genc Osman an die Warbruckstraße.

Yusuf Cemal Cicekdal wurde beim MSV Duisburg und VFL Bochum ausgebildet, dass Trainerteam freut sich über den Neuzugang. Yusuf hat in seiner bisherigen Laufbahn unter Beweis gestellt, dass er auf beiden Außenbahnen oder in der Zentrale flexibel einsetzbar ist. Zudem ist er ein dribbelstarker und schneller Spieler. Mit diesen Eigenschaften kann er eine wertvolle Verstärkung für unseren Kader sein". "Wir sind froh, dass wir einen Spieler seiner Qualität von einem Schritt zum SV Gelb Weiß Hamborn überzeugen konnte

Ich habe mit dem Trainer und ein paar Jungs bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich auf die tolle Entwicklung die der Club in den letzten Jahren genommen hat und möchte jetzt richtig Gas geben.

Das ist Yusuf Cemal Cicekdal

Mit Fatih konnten wir einen quirligen, trickreichen Spieler gewinnen, der sich auf den Flügeln wohl fühlt.

Fatih sucht immer den Weg zum Tor und ist sehr intensiv in seiner Spielweise. Er wird uns mit seiner Qualität, aber auch mit seiner Mentalität und seinem Selbstbewusstsein bei der schweren Aufgabe „Klassenerhalt“ helfen. Vom ersten Gespräch an hat man gespürt, dass Fatih für die Sache brennt und seinen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten will.

Fatih über seinen Wechsel nach Gelb Weiß:

Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SV Gelb Weiß Hamborn. Die Gespräche mit dem Trainerteam haben mich direkt überzeugt. Ich habe Bock mit dem Team anzugreifen und eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Das ist Fatih Cevikol