Verstärkung für die Offensive: 1. FC Bocholt bedient sich in Liga 3 Der 1. FC Bocholt hat sich in der Offensive verstärkt und Offensivspieler Tim Krohn von Hansa Rostock verpflichtet. von Marcel Eichholz · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

Tim Krohn stürmt ab sofort für den 1. FC Bocholt. – Foto: Samira Berns

Der 1. FC Bocholt hat seine Offensive kurz nach dem Start der neuen Saison in der Regionalliga West noch einmal verstärkt. Vom FC Hansa Rostock wechselt Tim Krohn auf Leihbasis an den Hünting. Der 20-Jährige verfügt trotz seines jungen Alters schon über reichlich Erfahrung und auch die Liga kennt er bereits gut.

Schon in der C-Jugend spielte Krohn für die Kogge. An der Ostsee durchlief er die Jugendmannschaften, ehe er im Mai 2023 für die zweite Mannschaft der Rostocker sein Debüt bei den Senioren feierte. Besser hätte sein Einstand damals nicht laufen können, erzielte er in seinem ersten Spiel doch auch gleich sein erstes Tor. Seinen Durchbruch bei den Profis schaffte er in der Saison 2024/25, in der er 19 Spiele für Rostock in der 3. Liga absolvierte und zwei Torerfolge für sich verbuchen konnte. >>> Das ist Tim Krohn Auch in der abgelaufenen Saison lief er zunächst für Hansa auf, ehe er zur Rückrunde in die Regionalliga West ausgeliehen wurde. Für Bocholts Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen stürmte er in 13 Spielen (3 Tore, 1 Vorlage). Nun geht für ihn das Abenteuer im Westen in die nächste Runde. "Ich kenne die Regionalliga West und weiß, welche Qualität in dieser Liga steckt. Den 1. FC Bocholt habe ich dabei als ambitionierten Verein wahrgenommen, der sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt hat. Die Gespräche und die Perspektive haben mich überzeugt. Jetzt möchte ich mich schnell in die Mannschaft integrieren, hart arbeiten und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind", sagt der junge Angreifer zu seinem Wechsel.