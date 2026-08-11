Verstärkung für die Offensive: 1. FC Bocholt bedient sich in Liga 3

Der 1. FC Bocholt hat seine Offensive kurz nach dem Start der neuen Saison in der Regionalliga West noch einmal verstärkt. Vom FC Hansa Rostock wechselt Tim Krohn auf Leihbasis an den Hünting. Der 20-Jährige verfügt trotz seines jungen Alters schon über reichlich Erfahrung und auch die Liga kennt er bereits gut.
Schon in der C-Jugend spielte Krohn für die Kogge. An der Ostsee durchlief er die Jugendmannschaften, ehe er im Mai 2023 für die zweite Mannschaft der Rostocker sein Debüt bei den Senioren feierte. Besser hätte sein Einstand damals nicht laufen können, erzielte er in seinem ersten Spiel doch auch gleich sein erstes Tor. Seinen Durchbruch bei den Profis schaffte er in der Saison 2024/25, in der er 19 Spiele für Rostock in der 3. Liga absolvierte und zwei Torerfolge für sich verbuchen konnte.
Auch in der abgelaufenen Saison lief er zunächst für Hansa auf, ehe er zur Rückrunde in die Regionalliga West ausgeliehen wurde. Für Bocholts Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen stürmte er in 13 Spielen (3 Tore, 1 Vorlage). Nun geht für ihn das Abenteuer im Westen in die nächste Runde. "Ich kenne die Regionalliga West und weiß, welche Qualität in dieser Liga steckt. Den 1. FC Bocholt habe ich dabei als ambitionierten Verein wahrgenommen, der sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt hat. Die Gespräche und die Perspektive haben mich überzeugt. Jetzt möchte ich mich schnell in die Mannschaft integrieren, hart arbeiten und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind", sagt der junge Angreifer zu seinem Wechsel.
Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation, kommentiert den Transfer mit diesen Worten: "Für uns ist die Leihe eine sehr gute Möglichkeit, einen talentierten Spieler weiterzuentwickeln und ihm gleichzeitig die Plattform zu geben, regelmäßig auf diesem Niveau zu spielen. Wir sind überzeugt, dass Tim bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen kann und wir ihm dafür die richtigen Rahmenbedingungen bieten können. Wir freuen uns sehr, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Tim passt mit seinen Qualitäten und seiner Spielweise gut zu unserer Mannschaft – und wir sind gespannt, wie er sich bei uns entwickelt und was er auf dem Platz zeigen wird.“
André Fikus, Sportdirektor bei den Schwatten, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir mit Tim Krohn einen Spieler für uns gewinnen konnten, der uns im Scoutingprozess früh überzeugt hat. Insbesondere im Livescouting hat er mit seiner Dynamik, seiner technischen Qualität und seiner Präsenz auf dem Platz auf sich aufmerksam gemacht. Seine Flexibilität macht ihn zudem auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar – auf der Zehn, den Außenbahnen und im Sturm. Tim bringt ein gutes Passspiel mit, ist technisch gut ausgebildet und hat gerade gegen den Ball eine sehr aggressive Spielweise. Er geht mit viel Intensität in die Balleroberung und kann dadurch auch gegen den Ball wichtige Impulse setzen. Gleichzeitig hat er mit seinen bisherigen Einsätzen bei Rot-Weiß Oberhausen bereits erste Erfahrungen in der Regionalliga West gesammelt und kennt damit die Anforderungen, die in dieser Liga auf ihn zukommen.“