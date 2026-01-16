Verstärkung für die FSV-Schöningen-Offensive

Die FSV Schöningen hat einen weiteren Neuzugang für die Rückrunde verpflichtet. Mit Maxim Safronow stößt ein 24-jähriger Offensivspieler zum Regionalliga-Kader, der zuletzt beim TSV Havelse unter Vertrag stand. Safronow bringt vielseitige Erfahrungen aus mehreren Stationen mit, darunter auch aus seiner vorherigen Zeit bei Lupo Martini Wolfsburg, wo er sich in der Oberliga Niedersachsen einen Namen machte.
Nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen ist Safronow seit Ende 2025 wieder vollständig fit. Die Verantwortlichen in Schöningen setzen auf seine Variabilität, sein Tempo und seine Spielintelligenz. In der laufenden Vorbereitung absolviert er bereits alle Einheiten mit dem Team.
Safronow ist in der Offensive flexibel einsetzbar – ob auf dem Flügel, im zentralen Mittelfeld oder als hängende Spitze. In einem ausführlichen Interview zeigte er sich motiviert und voller Vorfreude auf die neue Aufgabe:
„Ich möchte in der Regionalliga Fuß fassen, verletzungsfrei bleiben und dem Team helfen, den Klassenerhalt zu sichern.“
Die Entscheidung für den Wechsel nach Schöningen fiel ihm leicht. Ausschlaggebend waren laut Safronow die Perspektive im Verein, die Möglichkeit, auf hohem Niveau zu spielen, sowie die Nähe zur Heimat.
Die vergangenen anderthalb Jahre verliefen für den gebürtigen Niedersachsen nicht planmäßig. Nach seinem Wechsel zum TSV Havelse im Sommer 2024 verpasste er aufgrund zweier schwerer Verletzungen fast die komplette Hinrunde. Im Frühjahr 2025 kehrte er leihweise zu Lupo Martini zurück und war dort Teil des erfolgreichen Kampfes um den Klassenerhalt. Eine erneute Verletzung bremste ihn jedoch am Saisonende erneut aus.
Inzwischen ist Safronow wieder vollständig belastbar und bereit, in Schöningen neu anzugreifen. Trainer Christian Benbennek erhält mit ihm eine zusätzliche Option, die dem Team in der Rückrunde offensive Impulse geben kann.