Verstärkung für die FSV-Schöningen-Offensive

– Foto: FSV Schöningen

Die FSV Schöningen hat einen weiteren Neuzugang für die Rückrunde verpflichtet. Mit Maxim Safronow stößt ein 24-jähriger Offensivspieler zum Regionalliga-Kader, der zuletzt beim TSV Havelse unter Vertrag stand. Safronow bringt vielseitige Erfahrungen aus mehreren Stationen mit, darunter auch aus seiner vorherigen Zeit bei Lupo Martini Wolfsburg, wo er sich in der Oberliga Niedersachsen einen Namen machte.

Nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen ist Safronow seit Ende 2025 wieder vollständig fit. Die Verantwortlichen in Schöningen setzen auf seine Variabilität, sein Tempo und seine Spielintelligenz. In der laufenden Vorbereitung absolviert er bereits alle Einheiten mit dem Team. Safronow ist in der Offensive flexibel einsetzbar – ob auf dem Flügel, im zentralen Mittelfeld oder als hängende Spitze. In einem ausführlichen Interview zeigte er sich motiviert und voller Vorfreude auf die neue Aufgabe:

„Ich möchte in der Regionalliga Fuß fassen, verletzungsfrei bleiben und dem Team helfen, den Klassenerhalt zu sichern.“ Die Entscheidung für den Wechsel nach Schöningen fiel ihm leicht. Ausschlaggebend waren laut Safronow die Perspektive im Verein, die Möglichkeit, auf hohem Niveau zu spielen, sowie die Nähe zur Heimat.