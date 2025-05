Verstärkung für die Defensive: Giovanni Li Gregni wechselt zu Hinte

TuS Eintracht Hinte hat die nächste Personalie für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Mit Giovanni Li Gregni schließt sich ein junger Außenverteidiger dem Klub an, der bislang für den RSV Visquard in der Ostfrieslandliga auflief. Der 19-jährige Rechtsfuß wird ab Sommer die Defensive der Elstener verstärken.

Li Gregni bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. In der laufenden Spielzeit hat er sich beim RSV Visquard als Stammspieler etabliert und mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Nun will er den nächsten Entwicklungsschritt gehen – in der Ostfrieslandliga beim Spitzenreiter Eintracht Hinte.

Der Neuzugang stammt wie die ebenfalls bereits verpflichteten Jörn und Grensemann aus der Jugend des JFV Krummhörn. Der Wechsel markiert für Li Gregni den nächsten Karriereschritt in einem neuen sportlichen Umfeld. Trainer Matthias Voss zeigt sich erfreut über die Verpflichtung:

„Die Gespräche mit ihm waren durchweg positiv. Giovanni ist ein sehr höflicher, ehrlicher und ehrgeiziger Mensch. Über sein fußballerisches Können brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Wir sind völlig überzeugt davon, dass er unsere Mannschaft verstärken wird.“