Verstärkung für die Defensive: Giovanni Li Gregni wechselt nach Hinte

Der 19-jährige Rechtsfuß kommt vom RSV Visquard aus der Ostfrieslandliga und hat sich dort in den vergangenen Monaten zu einer verlässlichen Größe entwickelt. Mit seinem Wechsel will der junge Defensivspezialist nun den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Laufbahn machen.

Besonders spannend: Wie auch die Neuzugänge Jörn und Grensemann stammt Li Gregni aus der JFV Krummhörn-Schmiede, die in den letzten Jahren immer wieder vielversprechende Talente hervorgebracht hat. Nach den ersten Monaten im Herrenbereich ist für Li Gregni nun der ideale Zeitpunkt gekommen, sich auf höherem Niveau zu beweisen.