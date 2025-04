Verstärkung für die Defensive beim Landesligisten

Der TSV Crailsheim hat einen weiteren wichtigen Transfer für die Saison 2025/26 unter Dach und Fach gebracht. Abwehrspieler Jan Scholz wechselt vom TuS Feuchtwangen in die Landesliga Württemberg und soll das Team in der kommenden Spielzeit verstärken.

Defensivverstärkung für den TSV Crailsheim

Der 23-jährige Jan Scholz, der in der laufenden Saison über 100 Spiele im aktiven Bereich für den TuS Feuchtwangen absolviert hat, wird ab Sommer 2025 das Abwehrbollwerk des TSV Crailsheim verstärken. Scholz ist ein erfahrener Defensivspieler, der in Feuchtwangen über Jahre hinweg als Stammspieler in der Landesliga eine wichtige Rolle spielte. Der Verein freut sich, mit Scholz einen defensivstarken Spieler verpflichtet zu haben, der bereits in der Landesliga bewiesen hat, dass er den Anforderungen des Wettbewerbs gewachsen ist