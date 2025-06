Verstärkung für die Defensive

Der 1. SC Göttingen 05 , aktuell Tabellendritter der Landesliga Braunschweig mit 57 Punkten, vermeldet zur kommenden Saison die Rückkehr eines alten Bekannten: Carlos Valdez Fahrig schließt sich nach einem Jahr beim Ligakonkurrenten Bovender SV erneut dem schwarz-gelben Traditionsverein an.

Der 19-jährige Defensivspieler gilt als eines der interessanteren Talente der Region. Mit seinen 1,93 Metern Körpergröße ist Valdez Fahrig prädestiniert für die Rolle in der Innenverteidigung. In der laufenden Saison kam er für den Bovender SV in 16 Partien zum Einsatz und überzeugte dabei durch seine Physis, sein Zweikampfverhalten und seine Präsenz im Spielaufbau.