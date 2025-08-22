Verstärkung für die Außenbahn

Der SV Wilhelmshaven hat kurz vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Nicolas Fenski gesichert. Der 22-jährige Außenverteidiger wechselt vom Bremenligisten SV Hemelingen an den Jadebusen und ist ab sofort für den SVW spielberechtigt.

Fenski bringt eine fundierte fußballerische Ausbildung mit: Er durchlief sämtliche Jugendteams von Werder Bremen von der U15 bis zur U19 und entwickelte sich anschließend bei Atlas Delmenhorst in der Oberliga zu einem festen Bestandteil der ersten Elf. In Delmenhorst sammelte er insgesamt 47 Oberliga-Einsätze, bevor er sich im Winter der vergangenen Saison dem SV Hemelingen anschloss. Mit dem Bremer Club feierte er prompt das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg – und stand erst vergangenes Wochenende noch im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg auf dem Platz.

„Mit Nicolas wechselt ein gelernter Außenverteidiger zum SVW, der uns auf beiden Seiten zusätzliche Variabilität gibt“, erklärt SVW-Sportchef Florian Schmidt. „Wir saßen bereits zum Ablauf der letzten Saison mit Nico zusammen – jetzt hat es im zweiten Anlauf geklappt.“