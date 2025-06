Verstärkung für die 08er Reserve Mannschaft bereits im Winter 24

Seit der Rückrunde mischt Gazi Yavuzoglu die Truppe auf und das im besten Sinne. Der 25-Jährige kam vom TSV Hümme und war zuvor in der Kreisliga C aktiv. Auf dem Platz ist er ständig in Bewegung, immer laut, immer präsent. Wie ein brabbelnder Papagei sorgt er für Dauerbeschallung, aber auf eine Art, die pusht, antreibt und einfach gute Laune macht. Gazi bringt Energie, Kommunikation und Spielfreude mit – immer mit dem Blick und dem Drang, das Spiel schnell zu machen.

Trainer Rainer kennt Gazi noch aus den Hümmer Zeiten und hebt vor allem seine technischen Qualitäten hervor: „Gazi ist technisch ein sehr starker Spieler, der am Ball sehr viel drauf hat. Er hat eine gute Spielübersicht, gute Steckpässe in die Spitze und kann damit unsere Stürmer einsetzen.“ Genau diese Qualitäten hat er in der Rückrunde mehrfach unter Beweis gestellt: Mit klugen Pässen in die Spitze und viel Übersicht im letzten Drittel. So hat er maßgeblich zur starken Form der Zweiten in den letzten Spielen beigetragen und sich dabei Stück für Stück zu einem immer wichtigeren Faktor entwickelt.

Wie groß sein Einfluss sein wird, hängt vor allem von seiner Vorbereitung ab. Gazi tut aktuell alles, um wieder fit zu werden. Rainer formuliert es klar: „Ich erhoffe mir, dass er in der Vorbereitung gut mitzieht und dann auch absolut eine Bereicherung für unseren Kader sein kann.“ Das Diemeltal heißt Gazi herzlich willkommen! 💙🤍