Verstärkung für den Verbandsligisten

– Foto: Verein

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann in der laufenden Winterpause eine weitere Verstärkung für den Kader der Verbandsliga präsentieren: Kilian Kuntz wechselt zur TSG und soll die offensive Durchschlagskraft des Teams weiter steigern.

Der 25-jährige Angreifer bringt reichlich Erfahrung mit in den Offensiv-Bereich der TSG. In seiner bisherigen Laufbahn erzielte Kuntz insgesamt 57 Tore und bereitete 31 weitere Treffer vor – ein Wert, der seine Zielstrebigkeit und sein Gefährdungspotential im Strafraum unterstreicht. In der aktuellen Saison 2025/26 stand Kuntz in der Landesliga Württemberg für seinen bisherigen Verein TV Oeffingen auf dem Platz und erzielte dort in elf Einsätzen bereits vier Treffer.

Christoph Discher, sportlicher Leiter der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, äußert sich zur Verpflichtung: „Mit Kilian bekommen wir einen Stürmer, der körperlich sehr präsent ist und vor dem Tor stets gefährlich agiert. Er hat in der Landesliga mehrfach seine Qualitäten bewiesen und bringt genau jene Offensivstärke mit, die wir in der Verbandsliga benötigen. Wir freuen uns, dass wir ihn jetzt mit an Bord haben und sind überzeugt, dass er uns fußballerisch weiterbringen wird.“ Auch Kilian Kuntz blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr über den Wechsel zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Gespräche waren von Beginn an sehr konstruktiv, und ich habe sofort gespürt, dass hier ein ambitioniertes Team mit klaren Zielen am Werk ist. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und freue mich darauf, die Mannschaft in der Rückrunde zu unterstützen.“