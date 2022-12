Verstärkung für den SV Pullach – Nsimba und Nasrullah kommen zurück SVP im Umbruch

Pullach – Der Bayernliga-Absteiger musste vor der Saison einen gewaltigen personellen Umbruch verkraften, viele neue Spieler stießen erst nach und nach zum Kader. Da war es fast eine logische Konsequenz, dass den Raben die Kontinuität fehlte und sie auf dem vorletzten Platz überwintern müssen. Nun darf sich Trainer Fabian Lamotte aber über zwei Neuzugänge freuen, die schon zum gemeinsamen Vorbereitungsstart ins Training einsteigen werden, und die auch keine lange Akklimatisierung brauchen, denn beide trugen schon das SVP-Trikot: Kevin Nsimba und Nasrullah Mirza wechseln vom Regionalligisten TSV Rain an die Gistlstraße. Der 25-jährige Nsimba, der vorwiegend offensiv auf der rechten Seite agiert, wurde beim FC Bayern und beim FC Augsburg ausgebildet. In der Saison 2017/18 spielte er für Pullach, danach für den FC Pipinsried, den TSV 1860 München II und Rot-Weiß Erfurt. Auch Mirza ist ein offensiver Außenbahnspieler. Er wechselte 2021 vom FC Unterföhring zu den Raben, zog sich aber in seinem fünften Einsatz einen Kreuzbandriss zu und verabschiedete sich nach seiner Genesung in diesem Sommer nach Rain, wo er sieben Mal in der Regionalliga zum Einsatz kam und damit einmal öfter als Nsimba.

Theo Liedl hat die Personalplanung fürs Frühjahr mit den beiden Rückkehrern allerdings noch nicht abgeschlossen: „Wir suchen noch weiter, ich habe auch zwei, drei Leute in der Pipeline. Am liebsten hätten wir noch einen Spieler fürs Mittelfeld und einen für die Abwehr“, so der Sportliche Leiter des SVP. Doch schon die beiden aktuellen Neuverpflichtungen brächten mehr Flexiblität, betont Liedl: „So können wir Dominik Bacher wieder nach hinten ziehen, weil wir vorne ganz gut besetzt sind.“ Bacher, gelernter Stürmer, hatte oft als Innenverteidiger ausgeholfen, dabei gute Leistungen gezeigt.