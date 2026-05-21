Verstärkung für den SV Frauenstein Kreisoberligist hat die Verpflichtung von Marcel Morr und Alexandros Fixis bekanntgegeben von Martin Gebhard · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Marcel Morr wechselt vom FC Kiedrich zum SV Frauenstein. – Foto: SVF

WIESBADEN. Durch ein wahres Wechselbad der Gefühle sind die Kreisoberliga-Fußballer des SV Frauenstein in der nun fast beendeten aktuellen Saison gegangen. In den ersten Partien mit sieben Dreiern in Folge stürmten die Kicker von der Bodenwaage, in der vergangenen Saison auf Tabellenplatz sechs angekommen und die Runde davor sogar auf Rang vier gelandet, ganz nach oben an die Tabellenspitze. Dort hielt sich das Team von Ex-Coach Michael Klinkhammer drei Spieltage lang. Um dann jäh einzubrechen – wenn es auch nie tiefer als auf Rang neun ging.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nur noch Mittelmaß statt Spitze: Michael Klinkhammer hatte es sich anders vorgestellt und nahm seinen Hut. Bis zu Beginn der Restrückrunde übernahm interimsweise Sportchef Werner Orf, und mit dem neuen Coach aus der Reserve, Stefan Carbach, ging es zwischenzeitlich zurück auf Platz sechs. Aktuell, zwei Spieltage vor Rundenschluss, steht immerhin Position sieben zu Buche. Gerne soll es noch etwas höher gehen. Das Saisonziel „Platz drei bis sechs“, ist also durchaus noch drin.

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Damit es in der neuen Spielrunde besser und konstanter läuft, hat sich der SV Frauenstein gezielt verstärkt und konnte auch das deutliche Gros des aktuellen Kaders halten. Mit Mittelfeld-Routinier Koray Asil aus dem Verbandsligakader des FC Germania Okriftel konnten die Frauensteiner einen ziemlich dicken Fisch an Land ziehen (wir berichten). Und als aktuellste Zugänge begrüßen Werner Orf und Stefan Karbach nun den 33 Jahre alten Torwart des Rheingau-Taunus-Kreisoberligisten FC Kiedrich, Marcel Morr, und Mittelfeldspieler Alexandro Fixis vom FSV Schierstein 08 (22), ebenfalls ein Kreisoberliga-Spieler.

Alexandros Fixis wechselt vom FSV Schierstein zum SV Frauenstein. – Foto: SVF