 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Verstärkung für den Sturm: Seebach verpflichtet Günther Denk

Der 23-jährige Angreifer verlässt den SC Zwiesel nach nur einer Saison und nimmt die höherklassige Herausforderung an

von Thomas Seidl · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser
Günther Denk will unter Beweis stellen, dass er auch höherklassig eine gute Figur abgeben kann
Günther Denk will unter Beweis stellen, dass er auch höherklassig eine gute Figur abgeben kann – Foto: Verein

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Landesliga Mitte
Seebach
Günther Denk
Günther Denk

Der TSV Seebach vermeldet eine Verstärkung auf der Mittelstürmerposition: Günther Denk wechselt vom Kreisligisten SC Zwiesel zum derzeitigen Tabellenzweiten der Landesliga Mitte. Der 23-jährige Center hat sich im Bayerischen Wald in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht und stand auch in der Vergangenheit schon auf dem Wunschzettel des einen oder anderen höherklassigen Klubs. Vor seinem Wechsel in die Glasstadt lief Denk zweieinhalb Jahre für den TSV Regen auf, für den er in 71 Bezirksliga-Matches respektable 36 Volltreffer verbuchte. Für den SC Zwiesel hat der kopfballstarke Kirchdorfer bislang in der laufenden Runde zehnmal getroffen.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim TSV Seebach und bin überzeugt, mit diesem Schritt die richtige Entscheidung für meine sportliche Weiterentwicklung getroffen zu haben. Mein Ziel ist es, mich auf einem höheren Niveau zu beweisen und mich bestmöglich ins Team einzubringen", meint Denk, der sich aber vom SC Zwiesel, der in der Kreisliga Straubing momentan den dritten Rang einnimmt, unbedingt würdig verabschieden will."Aktuell liegt mein voller Fokus jedoch noch auf der bevorstehenden Aufgabe mit dem SC Zwiesel. Wir wollen unbedingt den Relegationsplatz erreichen und gemeinsam etwas Großes schaffen. Vorab möchte ich mich schon mal bei der gesamten Mannschaft und dem Verein für die tolle Zeit bedanken", lässt sich Denk zitieren.


Manuel Ebner, Teammanager des TSV Seebach, gibt folgendes Statement ab: "Ich freue mich sehr, dass wir Günther zur neuen Saison für uns gewinnen konnten. Er bringt nicht nur die nötige Qualität mit, sondern passt auch menschlich hervorragend zu uns. Genau solche Charaktere brauchen wir, um unseren Weg konsequent weiterzugehen. Ich bin überzeugt, dass er sich schnell integrieren und eine echte Verstärkung fürs Team sein wird."