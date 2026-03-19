Verstärkung für den Sturm: Seebach verpflichtet Günther Denk Der 23-jährige Angreifer verlässt den SC Zwiesel nach nur einer Saison und nimmt die höherklassige Herausforderung an von Thomas Seidl · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

Günther Denk will unter Beweis stellen, dass er auch höherklassig eine gute Figur abgeben kann – Foto: Verein

Der TSV Seebach vermeldet eine Verstärkung auf der Mittelstürmerposition: Günther Denk wechselt vom Kreisligisten SC Zwiesel zum derzeitigen Tabellenzweiten der Landesliga Mitte. Der 23-jährige Center hat sich im Bayerischen Wald in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht und stand auch in der Vergangenheit schon auf dem Wunschzettel des einen oder anderen höherklassigen Klubs. Vor seinem Wechsel in die Glasstadt lief Denk zweieinhalb Jahre für den TSV Regen auf, für den er in 71 Bezirksliga-Matches respektable 36 Volltreffer verbuchte. Für den SC Zwiesel hat der kopfballstarke Kirchdorfer bislang in der laufenden Runde zehnmal getroffen.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim TSV Seebach und bin überzeugt, mit diesem Schritt die richtige Entscheidung für meine sportliche Weiterentwicklung getroffen zu haben. Mein Ziel ist es, mich auf einem höheren Niveau zu beweisen und mich bestmöglich ins Team einzubringen", meint Denk, der sich aber vom SC Zwiesel, der in der Kreisliga Straubing momentan den dritten Rang einnimmt, unbedingt würdig verabschieden will."Aktuell liegt mein voller Fokus jedoch noch auf der bevorstehenden Aufgabe mit dem SC Zwiesel. Wir wollen unbedingt den Relegationsplatz erreichen und gemeinsam etwas Großes schaffen. Vorab möchte ich mich schon mal bei der gesamten Mannschaft und dem Verein für die tolle Zeit bedanken", lässt sich Denk zitieren.





