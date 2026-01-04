Verstärkung für den RWE-Angriff

Lucas Falcão wechselt zu den Thüringern und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der 26-Jährige wird künftig mit der Rückennummer 55 für die Rot-Weißen auflaufen.

Der gebürtige Brasilianer ist im deutschen Fußball kein Unbekannter. In der Regionalliga Nordost kam Falcão bislang auf 61 Einsätze, zudem sammelte er in 32 Partien in der 3. Liga weitere wertvolle Erfahrung. Zuletzt war der Offensivakteur beim finnischen Erstligisten FC Haka aktiv und sammelte dort internationale Spielpraxis.

Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Lucas hat seine Qualität bereits in Deutschland unter Beweis gestellt. Mit seiner Erfahrung und Klasse wird er unsere junge Mannschaft bereichern. Er ist mutig im Eins-gegen-eins, denkt offensiv und passt hervorragend zu unserer Spielidee.“