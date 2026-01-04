Verstärkung für den RWE-Angriff

Lucas Falcão wechselt zu den Thüringern und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der 26-Jährige wird künftig mit der Rückennummer 55 für die Rot-Weißen auflaufen.
Der gebürtige Brasilianer ist im deutschen Fußball kein Unbekannter. In der Regionalliga Nordost kam Falcão bislang auf 61 Einsätze, zudem sammelte er in 32 Partien in der 3. Liga weitere wertvolle Erfahrung. Zuletzt war der Offensivakteur beim finnischen Erstligisten FC Haka aktiv und sammelte dort internationale Spielpraxis.
Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Lucas hat seine Qualität bereits in Deutschland unter Beweis gestellt. Mit seiner Erfahrung und Klasse wird er unsere junge Mannschaft bereichern. Er ist mutig im Eins-gegen-eins, denkt offensiv und passt hervorragend zu unserer Spielidee.“
Falcão wird bereits zum Trainingsauftakt am Montag zur Mannschaft stoßen und kann damit von Beginn an in die Vorbereitung integriert werden. Ab Montag, 5. Januar, bittet Cheftrainer Fabian Gerber seine Mannschaft auf die Cyriaksgebreite. In den kommenden Wochen sollen die Grundlagen für die Rückrunde gelegt werden – Fitness, Taktik und die Integration neuer Spieler stehen dabei im Mittelpunkt.
Direkt im Anschluss wartet ein straffes Vorbereitungsprogramm:
Freitag, 9. Januar: Testspiel beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue (Anstoßzeit noch offen) – erster Härtetest nach der Winterpause.
Sonntag, 11. Januar: Hallenturnier in der Riethsporthalle Erfurt beim Domstadt Banden Masters.
Samstag, 17. Januar: Testspiel gegen Oberligist 1. SC 1911 Heiligenstadt um 14:00 Uhr im Gesundbrunnenstadion Heilbad Heiligenstadt.
Samstag, 24. Januar: Regionalliga-Vergleich auf der Cyriaksgebreite gegen KSV Hessen Kassel (Anstoßzeit noch offen).
Sonntag, 25. Januar: Auswärtsspiel bei SG Barockstadt Fulda (Anstoßzeit noch offen).
Die Rückrunde startet offiziell am Sonntag, 1. Februar, mit dem Auswärtsspiel beim Greifswalder FC (14:00 Uhr). Mit diesem klar strukturierten Vorbereitungsprogramm will RWE bestens gerüstet in die zweite Saisonhälfte starten, Fitness aufbauen, Abläufe festigen und neue Impulse für die Offensive setzen.