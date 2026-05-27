Verstärkung für den OFC: Drittliga-Spieler wechselt nach Offenbach

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Die Kickers Offenbach verstärken ihre Offensive für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Südwest. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gab, wechselt der 23-jährige Stürmer Maximilian Schmid an den Bieberer Berg. Der Neuzugang bringt bereits wertvolle Erfahrungen aus höheren Spielklassen sowie aus dem Ausland mit und ist den Verantwortlichen aus früheren Zeiten bestens bekannt.

Mit der Verpflichtung des Angreifers setzt der OFC auf einen Akteur mit regionalen Wurzeln. Der gebürtige Hanauer soll die Durchschlagskraft in der Offensive erhöhen. Der Verein freut sich, einen jungen und hungrigen Angreifer in Offenbach begrüßen zu dürfen, der unter dem Spitznamen „Maxi“ willkommen geheißen wird.

Wertvolle Erfahrungen aus der 3. Liga und dem Ausland

Trotz seines jungen Alters weist der Mittelstürmer bereits eine beachtliche Vita auf. In der vergangenen Spielzeit stand er für Erzgebirge Aue in der 3. Liga auf dem Platz. Zuvor sammelte er als junger Spieler Auslandserfahrung in den Niederlanden bei Roda JC Kerkrade, wo er mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Eredivisie nur knapp verpasste.

Alte Bekanntschaft mit Cheftrainer Mark Zimmermann

Ein entscheidender Faktor für den Transfer dürfte auch die gemeinsame Vergangenheit mit dem aktuellen Cheftrainer sein. Der Offensivspieler kennt Mark Zimmermann aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Köln II. In seiner ersten Regionalligaspielzeit unter der Leitung von Zimmermann konnte der Angreifer mit einer starken Ausbeute von 13 Toren und vier Vorlagen vollauf überzeugen. Seine ausgeprägte fußballerische Qualität soll nun den Kickers zugutekommen.

Martin Pieckenhagen lobt die Qualität des Mittelstürmers

Die sportliche Leitung zeigt sich glücklich über den geglückten Transfercoup und ist von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt. In der Pressemitteilung des Vereins äußerte sich Martin Pieckenhagen wie folgt zu der Neuverpflichtung: "Mit Maximilian Schmid verpflichten wir einen Mittelstürmer, der bei uns um die Ecke in Hanau geboren ist und damit unter anderem das gewisse Lokalkolorit mitbringt. Er hat eine ausgeprägte fußballerische Qualität, die uns sehr helfen wird und hat vielfältige Erfahrung auf seinen Stationen gesammelt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserer Idee überzeugen konnten und sind glücklich einen Spieler wie Maximilian Schmid im nächsten Jahr bei uns spielen zu sehen."

Hohe Motivation und Vorfreude beim Neuzugang

Auch der Spieler selbst brennt auf seine neue Aufgabe am Bieberer Berg und möchte sich für das Team und das Publikum voll einsetzen. In der Pressemitteilung des Vereins wird Maximilian Schmid mit folgenden Worten zitiert: "Ich habe Bock einfach wieder mehr Fußball zu spielen, Gas zu geben, einfach das Herz auf dem Platz zu lassen für die Mannschaft, das Team und für die Fans. Ich versuche natürlich auch mit Toren und Vorlagen zu glänzen, aber ich glaube, wenn wir als Team im Zusammenschluss with den Fans uns jedes Spiel zerreißen, dann wird das hier gemeinsam richtig cool."