Verstärkung für den Drittliga-Aufsteiger: Abrangao kommt aus Fürth

Der 21-jährige gebürtige Münchner wurde beim FC Stern München und Türkgücü München ausgebildet, bevor er sich der SpVgg Greuther Fürth anschloss. Über die U23 empfahl sich Abrangao für höhere Aufgaben und sammelte bereits wertvolle Erfahrungen im Profifußball. Neben mehr als 50 Einsätzen in der Regionalliga Bayern stand der 1,91 Meter große Defensivspieler auch bereits in der 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal für das Kleeblatt auf dem Platz. Nun kommt der Verteidiger auf Leihbasis vom Kleeblatt an den Dallenberg.

Kickers-Trainer Michael Schiele lässt zur Neuverpflichtung wissen: "David ist ein sehr interessanter Spieler für die linke Seite. Trotz seines jungen Alters hat er bereits Erfahrungen im Profibereich sammeln können und kennt die Anforderungen auf hohem Niveau. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft auf der linken Defensivseite zusätzliche Qualität und Flexibilität geben wird."

David Abrangao selbst in einer vom Verein versandten Pressemitteilung: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und haben mir schnell gezeigt, welchen Weg die Kickers gehen wollen. Mit dem Wechsel nach Würzburg bietet sich für mich die Chance, mich in der 3. Liga zu beweisen und den nächsten Schritt zu gehen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein."

Die Vorbereitung der Kickers läuft bisher durchaus nach Plan. Nach dem 4:1-Sieg über West-Regionalligist SG Wattenscheid ließen Hägele, Bonga und Co. zuletzt in der ersten Runde des Bayerischen Totopokals nichts anbrennen und setzten sich beim oberfränkischen Bezirksligisten 1. FC Trogen souverän mit 6:0 durch.