Verstärkung für den Angriff: SV Babelsberg 03 holt Joshua Okpalaike

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Der SV Babelsberg 03 verzeichnet einen weiteren Neuzugang für die anstehende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Von der SpVgg Greuther Fürth II wechselt Joshua Okpalaike nach Babelsberg. Der 19-jährige Angreifer soll die Offensivabteilung verstärken.

Die Personalplanungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Mit der Verpflichtung von Joshua Okpalaike setzen die Verantwortlichen ein klares Zeichen für die Zukunft des Angriffs. Der junge Mittelstürmer wechselt an den Babelsberger Park und unterschreibt beim Verein einen Vertrag bis mindestens 2027. Damit binden die Babelsberger ein Talent an den Klub, das trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Einsatzzeiten im Männerbereich vorweisen kann und die Flexibilität in der vordersten Reihe erhöhen soll.

Große Hoffnungen und die Worte des Vorsitzenden

Die Erwartungen an den Neuzugang sind groß, da er bereits seit längerer Zeit unter Beobachtung stand. Zu den Qualitäten des Spielers äußert sich Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender vom SVB, in der Pressemitteilung des Vereins: „Joshua ist uns schon im vergangenen Sommer aufgefallen. Er ist ein großer, fleißiger und beidfüßiger Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Mit seinen Erfahrungen in Fürth im Gepäck sind wir überzeugt, nun viele Treffer von ihm für Blau und Weiß zu sehen“. Diese Einschätzung unterstreicht das Vertrauen, das die Babelsberger in die Fähigkeiten des beidfüßigen Angreifers setzt, um viele Tore für Blau und Weiß zu erzielen.

Die sportliche Ausbildung in der Regionalliga Bayern

Zuletzt sammelte der Offensivakteur wichtige Spielpraxis im Süden Deutschlands. In der vergangenen Saison 2025/26 stand er für das Team aus Franken auf dem Platz. In der Regionalliga Bayern kam der Angreifer auf insgesamt 24 Spiele, in welchen er 3 Tore erzielte. Diese Phase im Herrenbereich hat den Stürmer geprägt, sodass er die dort gewonnenen Erfahrungen nun gewinnbringend einbringen soll.

Die fußballerischen Wurzeln in der Hauptstadt

Vor seiner Station in Fürth war der Offensivspieler in Berlin aktiv, wo er seine Ausbildung im Junioren- und frühen Herrenbereich absolvierte. Beim Berliner SC spielte er in der Saison 2023/24 in der U19-Regionalliga Nordost. Auch im darauffolgenden Jahr 2024/25 lief er weiterhin für die U19 des Vereins in derselben Liga auf. Parallel dazu schaffte er in der Saison 2024/25 bereits den Sprung in die erste Herrenmannschaft und sammelte wichtige Einsatzzeiten in der Berlin-Liga. Mit diesem Fundament kehrt der Angreifer nun in den Bereich des Nordostdeutschen Fußballverbandes zurück.