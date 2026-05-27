Verstärkung für das Zentrum: VfB Lübeck verpflichtet Tom Kankowski von Ismail Yesilyurt · Heute, 20:41 Uhr · 0 Leser

Eine tolle Kulisse wartet auf Tom Kankowski. – Foto: Olaf Wegerich

Der VfB Lübeck verstärkt sich zur kommenden Saison mit Tom Kankowski. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Blau-Weiß Lohne an die Lohmühle und unterschreibt bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Mit dem gebürtigen Norderstedter gewinnt der VfB einen enorm laufstarken und taktisch flexibel einsetzbaren Spieler, der im Mittelfeldzentrum künftig für die nötige Stabilität und Dynamik sorgen soll.

Ausbildung auf dem Kiez und reichlich Regionalliga-Erfahrung Trotz seines noch jungen Alters bringt der 1,80 Meter große Rechtsfuß bereits eine beachtliche Vita mit an die Trave. Kankowski wurde fußballerisch zunächst in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet, ehe er im Sommer 2017 in das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli wechselte. Bei den Kiezkickern durchlief er sämtliche Junioren-Bundesligateams und machte insbesondere in der U19-Bundesliga mit fünf Toren und drei Vorlagen auf sich aufmerksam. Über die U23 von St. Pauli schaffte er schließlich den dauerhaften Sprung in den Herrenbereich.

Nach weiteren Stationen bei Teutonia Ottensen und einem zwischenzeitlichen Intermezzo bei TuRa Harksheide zog es den defensiven Mittelfeldspieler im Winter 2026 zu Blau-Weiß Lohne. Insgesamt stand Kankowski in seiner Karriere bereits in 93 Regionalliga-Partien auf dem Feld und kennt die raue Gangart der Nord-Staffel somit bestens. In Lohne avancierte er in der vergangenen Rückrunde dank seiner ausgeprägten Zweikampfstärke und hohen Laufintensität prompt zum regelmäßigen Leistungsträger.