Verstärkung für Brüttisellen - Glattbrugg bedient sich bei YF II

Alles auf einen Blick: Die Wechsel der Gruppe 2 in der 2. Liga werden laufend aktualisiert.
FC Bassersdorf
Trainer: Christian Pandiani
Zugänge: Angelo Compagnino (FC Bassersdorf II), Francesco Maggio (FC Bassersdorf II), Iasonas Panagiotoulas (Aris Thessaloniki U19), Ruben Correia (FC Bassersdorf III), Sandro Correia (FC Bassersdorf III), Florian Schwendener (FC Bassersdorf III), Eliah Zürcher (FC Fällanden)
Abgänge: Liam Bachmann (FC Seefeld), Christian Hueber (FC Embrach), Karthik Koneswarasingam (FC Embrach), Sean Rossi (FC Pfäffikon ZH), Barry Alino (FC Tössfeld)
FC Beringen
Trainer: Dario Russo
Zugänge: Altin Rrakaqi (FC Kreuzlingen), Gianluca Frontino (FC Diessenhofen), Petar Mihic (SV Schaffhausen III), Leon Recica (zuletzt FC Dübendorf), Sean Barth (SV Schaffhausen), Elfat Haziri (SV Schaffhausen), Miguel Angelo Ramiro (SV Jestetten)
Abgänge: Reto Vestner (Pause), Fabio Pletscher (Pause), Jan Luca Brülhart (Pause), Kaan Poyraz (SV Schaffhausen), Cristian Augusto Lucente (Pause), Leon Baftiroski (NK Dinamo Schaffhausen)
FC Brüttisellen-Dietlikon
Trainer: Zahir Idrizi
Zugänge: Antonio Kaba Mangrei (SV Höngg), Baris Ürün (FC Dübendorf), Barry Koffi (Zürich City SC), Federico Laterza (FC Dübendorf), Leandro Barbosa (FC Töss), Dave Comair (FC Dübendorf Junioren), Menderes Ajdini (Team Zürich/Red-Star U18), Ferhat Demirkol (Türkei), Rafail Gavriil Tsolakis (FC Uster), Darwyn Burgos (Zürich City SC)
Abgänge: Joâo Miguel Pereira Almeida (FC Dübendorf), Safik Alili (SV Höngg), Ivan Sisic (FC Bülach), Denis Dzepo (Zürich City SC), Enit Sadiku (SV Rümlang)
FC Embrach
Trainer: Patrick Rico Hölzel, Markus Gross
Zugänge: Christian Hueber (FC Bassersdorf), Karthik Koneswarasingam (FC Bassersdorf), Sino D Aversa (FC Töss), Hasan Coskun (SV Rümlang), Eric Schmunk (KV Plieningen/DEU), Samet Ademi (FC Bülach)
Abgänge: Neven Leon (FC Bülach), Giuseppe Reveruzzi (Pause), Alessio Frusciante (SC Veltheim II), Diego Lopez (FC Phönix Seen), Niko Kozina (FC Bülach II)
FC Glattbrugg
Trainer: Radoljub Baratovic, Marko Baratovic
Zugänge: Emirhan Kaya (SC YF Juventus II), Kaan Kaya (SC YF Juventus II), Nikola Arsic (FC Oetwil-Geroldswil), Marko Gasic (FC Töss), Uvejs Hoti (FC Oerlikon/Polizei), Lais Bertschinger (FC Red Star Zürich), Hüseyin Eralp (SC YF Juventus II), Andrea Atzenweiler (FC Thayngen), Ibrahim Aydinc (SC YF Juventus II)
Abgänge: Kenan Sejmenovic (Pause), Bogdan Imamov (FC Glattbrugg II), Fatlind Basha (FC Glattbrugg II), Dusan Dodos (FC Bülach II), Oliver Martinovic (FC Hinwil), Eron Avdullahu (Grasshopper Club Zürich II), Fars Ablgassim (Pause), Nenad Zivanovic (Veteranen 40+)
FC Gossau ZH
Trainer: Andreas Häsler
Zugänge: Mirco Indino (FC Schmerikon), Michael Coutinho Do Rego (FC Fehraltorf), David Kühne (FC Fehraltorf), Jan Ott (FC Egg), Silas Schlegel (eigener Nachwuchs), Nicolas Leuenberger (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II) , Lenny Thöni (FC Red Star Zürich Nachwuchs)
Abgänge: Fabio De Nunzio (Trainer, FC Meilen), Daniel Meier (FC Wald), Diego Zoller (Spiele-Trainer, FC Meilen), Noel Morgenthaler (FC Bütschwil), Tiago Oliveira Alves (Rücktritt, Co-Trainer), Farzad Rezai (FC Gossau ZH II), Yves Sanchez (Rücktritt)
FC Greifensee
Trainer: Felix Bollmann
Zugänge: Jamin Aabdouri (FC Wetzikon), Leandro Saromé (FC Wetzikon), Jan Laslo (FC Schaffhausen), Axel Jean Iten (Kroatien), Bruno Grob (FC Fällanden)
Abgänge: Tim Krieg (FC Pfäffikon ZH)
FC Herrliberg
Trainer: Benjamin Benz
Zugänge: Nicolas Rohner (FC Herrliberg II)
Abgänge: Abdulah Al Abbadie (FC Küsnacht II)
FC Küsnacht
Trainer: Marcio De Araujo
Zugänge: Alexander Bitterli (FC Seefeld), Joël Isenschmid (FC Meilen), Noe Boner (eigener Nachwuchs), André Angst (eigener Nachwuchs), Gianluca Kobler (eigener Nachwuchs)
Abgänge: Guido Bischofberger (Pause), Julien Frei (Pause), Alain Fuchs (Pause), Tim Kägi (Pause), Immanuel Darbre (FC Küsnacht II), Tom Stork (Pause)
FC Phönix Seen
Trainer: Ardian Laski
Zugänge: Blerim Qusaj (FC Bülach), Hussein Baydoun (FC Red Star Zürich), Georg Weber (FC Töss), Donat Morina (FC Effretikon), Nabil Gazi (SV Schaffhausen), Gabriel Pranjic (FC Seuzach)
Abgänge: Lean D Aversa (FC Elgg), Sladjan Miljkovic (FC Elgg), Giulian Mazzeo (FC Elgg), Alessio Marzo (FC Elgg), Jesaja Damian Uwuruike (FC Elgg), John Santos Lima (FC Elgg), Yannick Münch (FC Phönix Seen II), Luka Lazarevic (SC Winterthur United), Philip Auer (FC Seuzach), Ricardo Almeida (SC Winterthur United), Chris Kessler (FC Russikon), Marius Begoihn (SV Babstadt/DEU)
FC Stäfa
Trainer: Jonas Elmer
Zugänge: Ruben Carvalho (FC Stäfa II), Jann Fanzun (FC Kosova II), Silvan Widmer (FC Rüti), Basil Erne (College Fussball), Armando Luis Teixeira (Portugal)
Abgänge: Matthias Roth (FC Stäfa II), Juliano Cocetrone (FC Wetzikon)
FC Wald
Trainer: Boris Juric, Stefan Juric
Zugänge: Daniel Meier (FC Gossau ZH), Ledjon Zeneli (FC Hinwil), Leonardo Rodrigues (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Leonardo Rodrigues (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II)
Abgänge: Ahmadou Bachir Thiam (Rücktritt), Marco Schoch (Senioren), Valentyn Zhugan (Wald II), Dyma Ivanov (Wald II).
FC Wiesendangen
Trainer: Sokol Maliqi
Zugänge:
Abgänge:
SC Veltheim
Trainer: Richard Oswald
Zugänge: Umutcan Celebi (FC Seuzach), Siem Amanuel (FC Uster II), Luca Herrmann (FC Frauenfeld Junioren), Muhammed Özaydin (FC Uster)
Abgänge: Lukas Ferreira Reber (BSC Old Boys), Simon Kutej (FC Seuzach), Nicola Zuffi (Rücktritt), Andrin Schär (SV Höngg), Loris Bachmann (FC Wil II), Osman Celenk (FC Witikon)
