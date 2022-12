Verstärkung für Arminia Kapellen Tobias Bolz wechselt vom Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck zum Fußball-A-Ligisten.

Mit der Verpflichtung von Tobias Bolz ist der Arminia ein echter Coup geglückt. Der 21-Jährige, der in Hamb zu Hause ist, bestritt in der vergangenen Saison 15 Einsätze in der Landesliga für den Meister SV Sonsbeck und trug damit seinen Teil zum Aufstieg in die Oberliga bei. Trotz der reizvollen Herausforderung, auch das „Abenteuer Fünfte Liga“ in Angriff zu nehmen, legte der Mittelfeldspieler aus beruflichen Gründen zunächst eine Pause ein.

„Mit Tobi stehen wir schon längere Zeit in Kontakt. Mittlerweile hat er parallel zu seiner Ausbildung wieder die Zeit und auch die Lust gefunden, weiter Fußball zu spielen“, sagt Frank Boos, Co-Trainer der Arminia. Den Ausschlag für die Zusage des talentierten Kickers gab schließlich, dass Tobias Bolz mit vielen Kapellener Spielern seit langem befreundet ist. „Tobi ist natürlich in unserer Spielklasse eine Granate. Er soll künftig in unserem Mittelfeld Regie führen“, so Boos.