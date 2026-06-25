Verstärkung für Amern, doch eine Baustelle bleibt

Die Kaderplanung bei Amern ist nahezu abgeschlossen. – Foto: Stephan Horn

Die VSF Amern haben zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet. Mit Kaito Kajitani und Shunsuke Takahashi wechseln zwei Spieler nach Schwalmtal, die bereits Erfahrungen in höheren Spielklassen gesammelt haben.

Für die Offensive kommt Kaito Kajitani vom Landesligisten FC Kosova. Der 27-Jährige ist auf den Außenbahnen zu Hause, bevorzugt den linken Fuß und soll – so die Hoffnung in Amern – mit seiner Schnelligkeit und Variabilität für zusätzliche Impulse sorgen. Der Offensivspieler lief in seiner Laufbahn unter anderem für TuRU Düsseldorf auf und sammelte dort 16 Einsätze in der Oberliga. Außerdem bestritt er drei Spiele für Eintracht Hohkeppel in der Mittelrheinliga.

Auch auf der Torhüterposition haben sich die Amerner verstärkt. Shunsuke Takahashi wechselt vom MSV Düsseldorf zu den VSF. Der 23-Jährige kennt die Landesliga bereits aus seiner Zeit beim VfL Jüchen-Garzweiler und beim FC Kosova und soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben.