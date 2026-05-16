Verstärkung fir eist Medie-Team

D'Jeunesse Esch sicht Verstäerkung ⚽
Mir sichen motivéiert Benevoles, déi eist Medie-Team ënnerstëtzen. Mir hunn zwou Positiounen ze besetzen:
🎤 Stadion-Speaker: Iwwerhuel d'Roll als offiziell Stëmm bei eisen Heemspiller.
📱 Social Media Content Creator: Ënnerstëtzt eis bei der Erstellung vun eisem Contenu fir d'sozial Medien .
Hues du Interessi, an eiser Equipe matzeschaffen? Schéck deng Kandidatur w.e.g. un: marketing@jeunesse-esch.lu
Mir freeën eis op deng Ufro!
FR:
La Jeunesse Esch recrute. Nous recherchons des bénévoles motivés pour renforcer notre équipe média.
Nous avons deux postes à pourvoir :
🎤 Stadion-Speaker : Devenez la voix officielle lors de nos matchs à domicile.
📱 Social Media Content Creator : Aidez-nous à créer du contenu pour nos réseaux sociaux.
La maîtrise du luxembourgeois est requise pour ces missions. Veuillez envoyer votre candidature à : marketing@jeunesse-esch.lu