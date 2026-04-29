Verstärkung: Eidertal sichert sich Talent Hennes Karl Graefe

Hennes Graefe zwischen dem neuen Cheftrainer Heiko Dukats-Jadwizak und Co-Trainer Torben Bornhöft. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Der Landesligist SpVg Eidertal Molfsee holt sich für die kommende Saison Verstärkung für das Mittelfeld. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, wechselt der 20-jährige Hennes Karl Graefe zur kommenden Spielzeit in das Eidertal. Der talentierte Mittelfeldspieler kommt von der U23 des FC Kilia Kiel. Beim Kreisligisten gelangen dem jungen Spieler in 23 Spielen 4 Tore.

Der sportliche Leiter der SpVg, Christopher Cornelius Foley, spart nicht mit Lob für den Neuzugang. Besonders die taktische Reife des 20-Jährigen habe den Ausschlag für die Verpflichtung gegeben.

Graefe bringt trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Vita mit: Vor seinem Engagement bei Kilia Kiel feierte er in der vorletzten Saison mit dem TSV Kronshagen die Meisterschaft in der A-Jugend-Oberliga. Seine konstant starken Leistungen in der laufenden Spielzeit machten ihn nun zum Wunschspieler für die Molfseer.

Zudem betonte er die psychologische Komponente des Transfers. Die Tatsache, dass Graefe bereits einen Meistertitel im Jugendbereich errungen hat, zeuge von einer „mentalen Stärke und einem Siegerwillen“, die dem Team in der neuen Saison maßgeblich helfen sollen.

„Hennes verfügt über ein exzellentes taktisches Verständnis und einen hohen Grad an Spielintelligenz, die in diesem Alter außergewöhnlich ist“, erklärt Foley.

Klare Vision überzeugt den Neuzugang

Für Graefe selbst war die Entscheidung für den Wechsel ins Eidertal ein logischer Schritt in seiner persönlichen Entwicklung. Ausschlaggebend waren dabei vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen, die eine klare Richtung für die kommenden Jahre aufzeigten.

„Die Gespräche mit dem Verein waren von großer Wertschätzung und einer klaren sportlichen Vision geprägt. Die SpVg Eidertal Molfsee hat mich absolut überzeugt“, so Graefe über seinen Wechsel.

Besonders auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam freut sich der Mittelfeldakteur: „Ich brenne darauf, unter der Führung von Heiko und Torben den nächsten Schritt in meiner Laufbahn hier zu gehen.“

Steckbrief: Hennes Karl Graefe