‼️Verstärkung aus Tschechien für den BSC Biendorf‼️

Die Vorbereitungen für die Rückrunde in der Salzlandliga laufen langsam an. Nach dem absolvierten Trainingslager in Polen startet hoffentlich am kommenden Wochenende das erste Spiel in der Salzlandliga. Vielleicht ist dann schon ein neuer Spieler für den BSC Biendorf am Start.

Michal Stross verstärkt ab sofort die Mannschaft und möchte dazu beitragen, dass der BSC Biendorf weiterhin in der höchsten Liga im Salzlandkreis kickt. Der gebürtige Tscheche Michal ist in das LIDL-Logistikzentrum nach Bernburg versetzt worden und hat dort jetzt eine leitende Stelle übernommen. Unser Spieler und jetziger Arbeitskollege von Michal, Ch. Walter, reagierte sofort und konnte ihn für seinen Verein, den BSC Biendorf, begeistern. Er wohnt mit seiner kleinen Familie in Bernburg und möchte sich unter der Woche sowie am Wochenende weiterhin sportlich betätigen.