Verstärkung aus Solingen: David Kuyu wechselt zum 1. FC Monheim Der Oberligist 1. FC Monheim verkündete seinen zweiten Transfer für die kommende Spielzeit. David Kuyu kommt vom Bezirksligisten SV Solingen 08/10. von Tristan Benten · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Kuyu ist der zweite Sommer-Zugang des 1. FC Monheim – Foto: SASCHA REICHERT

Der 1. FC Monheim hat den Verbleib in der Oberliga noch nicht ganz sicher. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen allerdings schon. Nach dem Transfer von Johann Noubissi Noukumo gab der Oberligist einen weiteren Zugang bekannt. David Kuyu verstärkt den Verein ab dem Sommer.

2023/24 als Durchbruchs-Saison Der 21-Jährige agierte in der Jugend beim VfB Solingen, ehe er seine ersten Schritte im Herrenbereich beim SV Solingen 08/10 machte. Dort agierte er sowohl in der ersten Mannschaft, als auch in der Zweitvertretung. Seinen Durchbruch hatte der Angreifer in der Saison 2023/24, in der er sechs Mal traf und weitere drei Tore in 27 Spielen vorlegte. In der darauffolgenden Spielzeit entwickelte sich der Solinger mit 26 Scorern in 33 Partien zu einem der wichtigsten Bausteine des SV. Im aktuellen Spieljahr setzte Kuyu noch einen drauf - er steht aktuell bei 27 Scorern in gerade einmal 24 Duellen.

"Mit David wechselt ein talentierter Junge aus der Region zum FCM, der vor allem durch sein Tempo sowie seine Ballfertigkeit besticht und häufig durch ein mutiges 1vs1 neue Situationen kreiert und dadurch als Scorer in Erscheinung tritt", hieß es auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins. Kontakt in Monheim Kuyu fiel dem Oberligisten in Testspielen und Sichtungen auf. Allerdings hat der junge Angreifer auch schon einen bedeutsamen Kontakt in Monheim. Co-Trainer Eray Bastas agierte in seiner Zeit als Spieler mit dem 21-Jährigen zusammen in Solingen.