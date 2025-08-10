Verstärkung aus Schweinfurt: Eintracht Bamberg leiht Schmitt aus

Schweinfurts Offensivspieler Valentin Schmitt wird bis zum Ende der laufenden Saison an Eintracht Bamberg ausgeliehen. Das haben die Schnüdel am Samstagmittag bekanntgegeben.
Der 19-jährige Schmitt, der bereits in der Jugend für die Schnüdel aktiv war, elfmal in der DFB-Nachwuchsliga auflief und zudem in der vergangenen Saison neunmal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam, soll bei den Oberfranken zusätzliche Spielpraxis sammeln.
Auch Stefan Mohr, Sportlicher Leiter von Eintracht Bamberg, freut sich auf die Verstärkung: "Es freut mich sehr, dass die Leihe von Valentin Schmitt letztlich zustande gekommen ist. Wir sind ebenfalls froh, dass wir uns so zügig mit dem 1. FC Schweinfurt 05, insbesondere mit Markus Wolf, einigen konnten – er hat die Leihe von Beginn an unterstützt. Mit Valentin erhalten wir nicht nur einen talentierten, jungen Spieler aus der Region, der sich im offensiven Mittelfeld zuhause fühlt und dort seine Stärken hat, sondern auch einen charakterlich starken Jungen, der perfekt zu unserer Philosophie passt. Ich bin überzeugt davon, dass er unserer Mannschaft sportlich wie menschlich sehr gut tun wird."
Zugänge: Luis Nüßlein (DJK Don Bosco Bamberg), Paul Kraußold (1. FC Nürnberg), Janes Burger (FC Eintracht Bamberg 2010), Jannis Keil (FC Eintracht Bamberg 2010), Jonah Schildbach (FC Eintracht Bamberg 2010), Adrian Rogojina (FC Eintracht Bamberg 2010), Valentin Schmitt (1. FC Schweinfurt 05)
Abgänge: Nico Baumgartl (SpVgg Jahn Forchheim), Muiz Alli (SV Buckenhofen), Radzivon Hushcha (TSV Aubstadt), Lukasz Jankowiak (1. FC Lichtenfels), Björn Schönwiesner (Ziel unbekannt), Koray Kaiser (FSV Stadeln)