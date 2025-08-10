Verstärkung aus Schweinfurt: Eintracht Bamberg leiht Schmitt aus

Schweinfurts Offensivspieler Valentin Schmitt wird bis zum Ende der laufenden Saison an Eintracht Bamberg ausgeliehen. Das haben die Schnüdel am Samstagmittag bekanntgegeben.

Der 19-jährige Schmitt, der bereits in der Jugend für die Schnüdel aktiv war, elfmal in der DFB-Nachwuchsliga auflief und zudem in der vergangenen Saison neunmal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam, soll bei den Oberfranken zusätzliche Spielpraxis sammeln.

"Für Valentin ist es wichtig, in einem ambitionierten Umfeld regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Wir sind überzeugt, dass er in Bamberg unter Trainer Jan Gernlein weitere Schritte in seiner Entwicklung machen wird", sagt Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf.