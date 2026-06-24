Verstärkung aus München: TSV Hartberg leiht Magnus Dalpiaz aus Der TSV verstärkt sich für die Saison 2026/27 mit dem österreichischen Nachwuchsnationalspieler Magnus Dalpiaz. Der 19-jährige Außenverteidiger wird für eine Saison von FC Bayern München II ausgeliehen. von TSV Hartberg · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Hartberg

Der in Innsbruck geborene Defensivspieler gehörte im Herbst zu den Leistungsträgern der Regionalliga- und Youth-League-Mannschaft der Münchner. Im Frühjahr sammelte der 1,85 Meter große Außenverteidiger im Rahmen einer Leihe bei Milan Futuro weitere wertvolle Erfahrungen im internationalen Umfeld.

Dalpiaz ist aktueller österreichischer U19-Nationalspieler und stammt aus einer sportbegeisterten Familie: Sein Vater war österreichischer Eishockey-Nationaltorhüter. Magnus Dalpiaz: „Ich freue mich unheimlich auf die kommende Saison beim TSV Hartberg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, und ich kann es kaum erwarten, in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Ich werde alles geben, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Der TSV mit seinen Fans und dem großartigen Umfeld ist für mich der perfekte Ort, um den nächsten Schritt im Profifußball zu machen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und brenne auf den Saisonstart.“