Verstärkung aus München: TSV Hartberg leiht Magnus Dalpiaz aus

Der in Innsbruck geborene Defensivspieler gehörte im Herbst zu den Leistungsträgern der Regionalliga- und Youth-League-Mannschaft der Münchner. Im Frühjahr sammelte der 1,85 Meter große Außenverteidiger im Rahmen einer Leihe bei Milan Futuro weitere wertvolle Erfahrungen im internationalen Umfeld.
Dalpiaz ist aktueller österreichischer U19-Nationalspieler und stammt aus einer sportbegeisterten Familie: Sein Vater war österreichischer Eishockey-Nationaltorhüter.
Magnus Dalpiaz: „Ich freue mich unheimlich auf die kommende Saison beim TSV Hartberg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, und ich kann es kaum erwarten, in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Ich werde alles geben, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Der TSV mit seinen Fans und dem großartigen Umfeld ist für mich der perfekte Ort, um den nächsten Schritt im Profifußball zu machen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und brenne auf den Saisonstart.“
Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den ersten Neuzugang: „Es freut mich sehr, dass sich Magnus für den TSV Hartberg entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der variabel einsetzbar ist. Er konnte bereits in jungen Jahren beim FC Bayern München und beim AC Milan internationale Erfahrungen sammeln und ist ein österreichischer Nachwuchs-Teamspieler, der bei uns nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte.“
Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Mit Magnus gewinnen wir einen jungen, hungrigen Spieler, der großes Potenzial mitbringt und sich auf höchstem Niveau weiterentwickeln möchte. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit und bedanken uns an dieser Stelle beim FC Bayern München für die hervorragende Zusammenarbeit. Als österreichischer Nachwuchs-Teamspieler passt Magnus perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung, auf vielversprechende junge Talente zu setzen und ihnen die Möglichkeit zu geben, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu machen.“