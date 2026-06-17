Verstärkung aus Italien: Asane Sow wechselt zum FC Basel

Der italienisch-senegalesische Flügelspieler Asane Sow schlißt sich dem FC Basel 1893 an – Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Geboren und aufgewachsen in Italien, durchlief Asane Sow die Nachwuchsabteilung des FC Pro Vercelli 1892 und sammelte zudem Erfahrungen in der U20 des FC Torino. Für die erste Mannschaft von Pro Vercelli absolvierte der Flügelspieler bereits 53 Pflichtspiele in der Serie C. Dabei gelangen ihm sieben Tore und sieben Assists. Mit dem Wechsel zu Rotblau folgt für den 20-Jährigen nun der nächste Schritt in seiner noch jungen Karriere. Erstmals wird Sow dabei außerhalb seines Heimatlandes Italien auflaufen.

Asane Sow selbst sagt zu seinem Wechsel nach Basel: «Hierher zum FC Basel zu kommen, ist für mich ein großer Schritt und eine spannende Herausforderung. Der Club hat mir einen klaren Plan aufgezeigt, wie ich mich hier weiterentwickeln kann. Jetzt möchte ich die Mannschaft kennenlernen, hart arbeiten und jeden Tag dazulernen.»

Andreas Herrmann, Technischen Direktor, sagt: «Asane ist ein sehr spannender Spieler mit einem Profil, das perfekt zu unserer Vorstellung von dynamischem Offensivfußball passt. Er bringt Tempo und Kreativität mit, gleichzeitig ist er ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial. Wir werden ihn Schritt für Schritt an die Mannschaft heranführen und ihn auf seinem weiteren Weg begleiten.»